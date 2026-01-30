Ottawa a signé un protocol d'entente avec la Corée du Sud qui pourrait mener les constructeurs automobiles coréens à fabriquer des véhicules électriques (VÉ) au Canada.

La ministre fédérale de l'Industrie, Mélanie Joly, a annoncé cette semaine la création d'un forum sur la collaboration industrielle entre le Canada et la Corée du Sud. Les objectifs seront de créer des occasions d'assembler des véhicules électriques sur le sol canadien et, de manière générale, d'accroître la présence des constructeurs coréens ici.



La ministre fédérale de l'Industrie du Canada, Mélanie Joly, et son homologue coréen, Jung-Kwan Kim | Photo: Facebook / Mélanie Joly

Les véhicules fabriqués par les constructeurs coréens — notamment Hyundai, Kia et Genesis, tous membres du groupe Hyundai — représentaient 12 % de tous les véhicules vendus au Canada en 2024. Évidemment, le gouvernement coréen et les constructeurs de son pays chercheront à accroître cette part de marché. La ministre Joly a réitéré que ce forum et les nouvelles ententes qui en découleront aideront à développer davantage le secteur canadien de la fabrication automobile.

Pour l'instant, toutefois, l'annonce n'a été accompagnée d'aucun détail, notamment en ce qui concerne les échéanciers ou les lieux où les constructeurs coréens pourraient s'installer au Canada. Aucun d'entre eux ne fabrique actuellement de véhicules au pays, et les modèles construits par Hyundai et Kia dans leurs usines américaines font face à de lourds tarifs douaniers de rétorsion lorsqu'ils sont importés au Canada. Dans certains cas, les constructeurs ont même cessé l'importation de ces modèles au pays, soit temporairement ou de façon plus permanente.