BMW et Mercedes-Benz voient leurs profits fondre en Chine

Le marché de la Chine a tellement évolué depuis 10 ans qu’il ne peut plus être ignoré. Jadis, si un constructeur faisait des affaires d’or là-bas, c’était tant mieux. Aujourd’hui, pour plusieurs marques, ce pays est nécessaire à la prospérité. Et encore plus en ces temps où des sommes astronomiques sont investies en électrification. Les profits doivent être au rendez-vous.

Or, pour BMW et Mercedes-Benz, l’année 2024 est inquiétante en ce qui a trait au marché de la Chine. Les ventes du troisième trimestre ont sérieusement reculé en raison d’une demande à la baisse et d’une concurrence féroce en Chine même.

Le secteur automobile allemand est confronté à de multiples défis, que ce soit les coûts élevés de production ou la gestion du passage aux véhicules électriques, ou encore ce que l’on mentionnait, soit la baisse de la demande et la concurrence croissante en provenance des constructeurs chinois.

Les difficultés que vivent certains constructeurs ont récemment été illustrées avec les annonces de réduction de coûts chez le plus grand constructeur automobile européen, soit Volkswagen. Le géant envisage même de fermer, pour la première fois, des usines en Allemagne.

BMW iX M60 | Photo : D.Boshouwers

Des chiffres peu reluisants

Pour en revenir à BMW et à Mercedes-Benz, pour le trimestre qui vient de se terminer, soit de juillet à septembre, les ventes à travers la planète ont chuté de 13 % du côté de BMW, alors que le recul a été de 3 % chez Benz.

En Chine, le recul a été de 30 % pour BMW, et de 13 % pour Mercedes-Benz. Et ce sont les modèles les plus haut de gamme qui ont vu leurs ventes fondre le plus, notamment du côté de Mercedes-Benz avec la Classe S.

Comme le précise Reuters, un des médias qui rapporte cette nouvelle, BMW n’a pas apporté de précision concernant la performance de ses modèles de grand luxe en Chine, mais elle a indiqué que les ventes mondiales de ses Rolls-Royce ont chuté de 16 %, tandis que sa marque MINI a subi une baisse de 25 %.

Mercedes note que le marché mondial des véhicules électriques était morose, faisant état d’une baisse de 31 % des ventes. Autre son de cloche chez BMW, alors que les ventes de modèles tout électriques ont augmenté de 10 % au cours du trimestre.

La gamme de modèles de BYD | Photo : BYD

Puis, l’autre élément dont il faut tenir compte, c’est la concurrence commerciale. L’Union européenne a récemment imposé des droits de douane élevés sur les véhicules électriques fabriqués en Chine (à l’instar des États-Unis et du Canada), estimant qu’ils bénéficiaient de subventions publiques injustes. Le gouvernement chinois nie cette affirmation et il a menacé de prendre des mesures de rétorsion.

Voilà qui n’augure rien de bon pour les constructeurs allemands, qui réalisent environ un tiers de leurs profits en Chine. La Chine envisage d’augmenter les droits de douane sur les importations de gros véhicules, ce qui toucherait les constructeurs allemands. Les exportations allemandes de modèles équipés de moteurs de 2,5 litres ou plus vers la Chine ont atteint 1,2 milliard de dollars l’année dernière.

Les actions de BMW et de Mercedes sont restées stables après la publication des données sur les ventes.

Les entreprises ont réduit leurs prévisions annuelles en septembre en citant un marché chinois difficile. Depuis le début de l’année, les actions de BMW et de Mercedes sont en baisse de 23 % et de 9 %, respectivement.

En somme, il faut s’attendre à ce que ça bouge au cours des prochains mois.