Sa victoire en NASCAR reconnue 53 ans plus tard

Une victoire en NASCAR reconnue 53 ans plus tard pour Bobby Allison

Il est rare qu’on vous fasse part de nouvelles issues de la course automobile, mais parfois, des histoires incroyables surviennent et méritent qu’on s’y intéresse. Celle qui a touché le monde de la NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing) cette semaine entre dans cette catégorie.

Elle concerne l’une des légendes de ce sport, soit l’ex-pilote Bobby Allison, aujourd’hui âgé de 86 ans. Pour vous donner une idée du personnage, imaginez Jean Béliveau au hockey ou Arnold Palmer au golf ; un joueur dominant, à la fois grand gentleman et grand ambassadeur de son sport.

Le 6 août 1971, Bobby Allison participait à une course disputée sur le circuit de Bowman Gray Stadium, situé à Winston-Salem, en Caroline du Nord. Cette dernière regroupait des voitures de la grande série d’alors, ainsi que d’une série inférieure où les modèles étaient un peu plus petits. C’est au volant de l’une d’elles, une Ford Mustang 1969, que Bobby Allison a franchi le premier le fil d’arrivée. Il a reçu le trophée et le chèque remis au vainqueur, mais d’autres pilotes se sont plaints de la chose, si bien que la NASCAR n’a pas inscrit de gagnants officiels dans ses registres (la chose aurait été inscrite au départ pour être ensuite retirée).

Bobby Allison | Photo : Compte Facebook

Bobby Allison s’est vainement plaint auprès du président de la NASCAR d’alors, Bill France Jr.

Cette semaine, après plus de cinq décennies, l’organisme a fini par accorder la victoire à Bobby Allison. Et pourquoi est-ce que la NASCAR a pris cette décision cette année ? En fait, la série prépare une course d’exhibition à cet endroit pour 2025, ce qui a ramené le sujet de la course de 1971 dans les discussions. C’est alors qu’on a décidé de corriger l’erreur commise. L’époque. Jim France, le frère de Bill France Jr., a déclaré ceci au nom de la série :

« Alors que nous commencions à préparer le prochain Clash au Bowman Gray Stadium, le sujet de cette course du 6 août 1971 est revenu à l’avant-scène. Nous avons pensé qu’il était juste de reconnaître officiellement la victoire de Bobby et de l’honorer en tant que vainqueur 85 fois dans la série NASCAR Cup. Nous sommes reconnaissants à Bobby pour la contribution qu’il a apportée à la NASCAR tout au long de sa vie. »

Jusqu’à la semaine dernière, Bobby Allison revendiquait 84 victoires dans le grand circuit, ce qui le plaçait à égalité avec Darrell Waltrip au quatrième rang, derrière Richard Petty (200), David Pearson (105) et Jeff Gordon (93). Avec cette reconnaissance, Bobby Allison occupant maintenant la quatrième place seul avec 85 gains, un devant Waltrip.

L’histoire ne dit pas de quelle façon Bobby Allison a réagi. Ce dernier a dû mettre fin à sa carrière à la fin des années 80 à la suite d’un grave accident qui a par la suite affecté sa mémoire. Il a oublié de grands moments de sa carrière. Cependant, longtemps, il a clamé qu’il méritait la reconnaissance pour cette victoire, et ça vient de lui être accordé.

Comme l’a mentionné un autre ancien pilote de la série NASCAR, Kenny Wallace, « Il peut maintenant mourir en paix. »