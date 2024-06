• Bugatti présente sa dernière création, la Tourbillon.

Chez Bugatti, on ne fait jamais dans la dentelle. La marque d’origine française a dévoilé hier la voiture destinée à remplacer la Chiron, un modèle nommé Tourbillon. On parle d’une création équipée d’un moteur V16 hybride rechargeable.

D’abord, concernant l’appellation du modèle, elle tire son nom du fabricant de montres haut de gamme. On délaisse donc les noms de pilotes de course, comme ce fut le cas pour les Chiron et Veyron.

Et à l’instar d’une montre de qualité, la Bugatti Tourbillon est une « célébration de la complexité mécanique », a déclaré Mate Rimac, le chef de la direction de la société mère Bugatti Rimac, lors de la présentation de la voiture.

Il s’agit de la première Bugatti créée sous la direction de Rimac. Ce dernier estimait qu’une Bugatti exigeait le genre d’émotion que seul un moteur à combustion peut proposer. Voilà pourquoi on a accouché d’un nouveau V16 de 8,3 litres à aspiration naturelle pour remplacer les moteurs W16 de 8,0 litres à quatre turbocompresseurs des Chiron et Veyron.

Bugatti Tourbillon, portes ouvertes | Photo : Bugatti

Prix de la Bugatti Tourbillon

S’il faut demander le prix, c’est que ce n’est pas dans votre budget, disons. La Bugatti Tourbillon va se vendre pour la modique somme d’environ quatre millions de dollars, et sa production sera limitée à 250 unités.

Les premiers modèles devraient être livrés en 2026.

Bugatti Tourbillon, de profil | Photo : Bugatti

La motorisation de la Bugatti Tourbillon

Le moteur peut tourner jusqu’à 9 000 tr/min et il développe à lui seul 1000 chevaux. Il est épaulé par trois moteurs électriques, dont deux à l’avant. Ces derniers ajoutent 800 chevaux à l’équation, pour une orgie totale de 1800 forces. Une transmission automatique à double embrayage a pour mission de gérer cette puissance, évidemment envoyée aux quatre roues.

Quant à l’autonomie électrique, fruit de la présence d’une batterie de 25 kWh, on parle de quelque 60 à 70 km. Pour ce qui est des performances, le 0-100 km/h pourra s’effacer en seulement 2,0 secondes. Il faudra moins de 5 secondes pour le 0-200 km/h. Pour ce qui est du 0-300 km/h, on parle de moins de 10 secondes, ce qui est irréel. Pour le 0-400 km/h, moins de 25 secondes, le temps de profiter de la vie à plus de 300 km/h.

Vitesse maximale annoncée : 444 km/h.

Bugatti Tourbillon, de haut | Photo : Bugatti

Bugatti Tourbillon, trois quarts arrière | Photo : Bugatti

Design de la Bugatti Tourbillon

Esthétiquement, cette création propose bien sûr des lignes spectaculaires, et cette signature si unique à Bugatti. La calandre en forme de fer à cheval a été élargie et avancée, ce qui donne une allure plus menaçante à la voiture. Fait intéressant, l’épine dorsale du modèle, ce trait visible qui va du toit vers l’arrière, est toujours présente, elle qui renvoie au design de la mythique 57SC Atlantic des années 1930.

Bugatti Tourbillon, intérieur | Photo : Bugatti

Bugatti Tourbillon, tableau de bord | Photo : Bugatti

Bugatti Tourbillon, écran de données | Photo : Bugatti

L’intérieur

À bord, concernant la présentation, mentionnons que l’instrumentation mécanique a été réalisée avec l’aide d’horlogers suisses. Elle se compose de plus de 600 pièces, dont certaines sont en titane et en pierres précieuses. La console centrale est faite d’aluminium et de verre de cristal spécialement conçu. Un écran tactile se déploie à partir de la console uniquement lorsque cela est nécessaire.

Bugatti Tourbillon, arrière, de haut | Photo : Bugatti

Bugatti Tourbillon, vue de haut | Photo : Bugatti

Bugatti Tourbillon, avant, de haut | Photo : Bugatti