Le constructeur chinois BYD (Build Your Dream) a connu une croissance phénoménale au cours des dernières années, et surtout des derniers mois. À Hong Kong, l’action du fabricant a fait un bond de 66 % depuis février dernier.

En juin, juillet et août, la compagnie a vendu plus de 1,1 million de véhicules électrifiés, un record trimestriel pour l’entreprise, selon ce que rapporte Bloomberg. Cependant, les défis qui attendent le fabricant sont entiers, alors que les tarifs douaniers adoptés en Europe et en Amérique du Nord vont indéniablement mettre un frein à ses objectifs de croissance.

BYD s’est déjà imposée comme la référence en matière de véhicules électriques en Chine. La compagnie est en voie de voir ses ventes devancer celles de Tesla pour la première fois là-bas. Les chiffres de rentabilité de l’entreprise seront analysés scrupuleusement lorsqu’ils seront dévoilés le 30 octobre prochain. Les analystes estiment que le fabricant d’automobiles et de batteries basé à Shenzhen affichera un chiffre d’affaires de 28,8 milliards, ce qui représente un record historique et dépasse les 25,2 milliards enregistrés par Tesla.

Ce à quoi le marché s’attend, c’est à des ventes record de la part de BYD. Cependant, pour que cette croissance se poursuive, et que les actions de l’entreprise continuent à briller comme elles le font en ce moment, une croissance des ventes à l’étranger sera nécessaire.

BYD - Dolphin | Photo : BYD

Or, on en revient aux tarifs adoptés par l’Occident.

Si les perspectives d’exportation sont prometteuses, elles sont assombries par les tensions commerciales créées par la levée desdits tarifs. BYD s’efforce d’y remédier avec des efforts tels que l’accélération de la production locale.

« Les exportations sont le prochain moteur de croissance de l’entreprise et pourraient déjà y contribuer de manière significative dès l’année prochaine », a déclaré Kevin Net, responsable des actions asiatiques à La Financière de l’Échiquier, une société de gestion d’actifs qui est basée en France.

Selon Bloomberg Intelligence, la demande locale a été plus forte que prévu grâce aux subventions du gouvernement chinois qui encouragent le remplacement des vieilles voitures, une tendance qui pourrait se poursuivre au cours du trimestre actuel. BYD a également bénéficié de réductions de prix agressives et de sa technologie hybride rechargeable améliorée, selon les observateurs du marché.

Il sera intéressant de voir quelles seront les prochaines étapes pour BYD. Pour s’implanter en Amérique du Nord, elle devra fabriquer ses véhicules ailleurs qu’en Chine, idéalement sur notre continent, afin de faire profiter l’économie d’ici.