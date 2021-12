La dernière fois que Stellantis a organisé une journée de présentations à thème, c'était en juillet dernier. À l’occasion de EV Day, on nous avait présenté brièvement une version actualisée du concept Airflow Vision, montré pour la première fois au début de l'année 2020 sous la bannière de Fiat-Chrysler Automobiles. Cette semaine, le Software Day a été l'occasion d'une nouvelle apparition du prototype.

L'Airflow, un multisegment élégant de type coupé qui se situe dans la même fourchette visuelle et dimensionnelle que les VW ID.4 et Kia EV6, a été présenté notamment pour mettre en évidence certains des nouveaux logiciels et autres innovations sur lesquels Stellantis travaille, alors que le géant de l'automobile a proclamé son intention de devenir une entreprise technologique autant qu'un constructeur automobile. C'est un objectif qui mène les dirigeants de Stellantis à prédire que l'entreprise pourrait bénéficier de 20 milliards de dollars de revenus annuels supplémentaires d'ici 2030.

Photo : Stellantis Le prototype Chrysler Airflow, trois quarts avant

Mais revenons à l'Airflow. À un moment donné lors du Software Day, Carlos Tavares, PDG de Stellantis, a été montré en train de conduire le prototype sur la scène, révélant un modèle qui semble assez proche de la production.

Rien n'a été dit sur la date à laquelle nous pourrions voir cet Airflow prêt pour la production, mais il convient de noter que l’édition 2022 du Consumer Electronics Show de Las Vegas aura lieu le mois prochain. De même, Stellantis a promis une grande annonce dans le domaine des VÉ pour le printemps prochain. Et bien sûr, de manière plus générale, nous savons que Stellantis fait grand cas de ses ambitieux plans d'électrification et semble très sérieux quant à la volonté de remplir sa gamme de modèles électriques dans les prochaines années.

Photo : Stellantis Le prototype Chrysler Airflow, intérieur

Photo : Stellantis Prototype Chrysler Airflow, avant

Photo : Stellantis Le prototype Chrysler Airflow, profil