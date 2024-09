Ford rappelle 144 000 Maverick pour un problème de caméra

Ford doit procéder au rappel d’environ 144 000 exemplaires de sa camionnette compacte Maverick, car l’image de la caméra de recul peut se figer lorsque le véhicule effectue une manœuvre en marche arrière.

Or, nonobstant les risques plus élevés que cela entraîne en relation avec la sécurité, un véhicule récent doit avoir une caméra arrière fonctionnelle pour être conforme à la réglementation.

Le rappel concerne les modèles des années 2022 à 2024 et, selon le Safety Recall Report, les camionnettes susceptibles de présenter ce défaut sont toutes équipées du système Connected Touch Radio de Ford, plutôt que du système Sync3 qui équipe les versions plus cossues du modèle.

Écran dans le Ford Maverick 2022 | Photo : D.Boshouwers

Le système Connected Touch Radio propose essentiellement les mêmes fonctionnalités (certaines sont moins sophistiquées, comme la reconnaissance vocale) que le système Sync3. Voilà pourquoi, dans les documents de Ford concernant le modèle, on fait parfois référence à un système multimédia sur écran de huit pouces, plutôt qu’au système Syn3.

Lorsque la compagnie a pris connaissance du problème potentiel en juin 2024, elle a effectué des tests de résistance sur le système qui ont mis en évidence une fuite de mémoire dans le logiciel, fuite pouvant entraîner le gel de l’image affichée par la caméra de recul, provoquant du coup une défaillance pour le traitement de l’image.

Le constructeur a également découvert quatre autres vulnérabilités susceptibles d’empêcher l’affichage de l’image ou de retarder son apparition.

Les véhicules équipés du logiciel défectueux ont été produits entre le 3 février 2021 et le 28 novembre 2023. Il n’a pas été possible de reproduire le problème sur des versions plus récentes du logiciel actuellement utilisé par la compagnie. Ford déclare avoir connaissance de quatre réclamations de garantie et de 22 plaintes. Deux accidents ont été signalés. Aucun cas de blessure n’a été lié à ce problème.

Le constructeur corrigera le problème grâce à une mise à jour logicielle que les propriétaires devront faire installer chez le concessionnaire. Les informations seront envoyées aux premiers à partir du 30 septembre prochain.