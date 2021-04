Un nouveau VUS Ford pour concurrencer la Subaru Outback ?

Ford travaillerait sur un nouveau VUS de taille intermédiaire dont la mission serait de rivaliser un produit comme la Subaru Outback. Le modèle en question viendrait remplacer la Mondeo, le S-Max et la Galaxy dans la gamme européenne du constructeur, mais serait aussi sur les rangs pour une commercialisation en Amérique du Nord.

C’est du moins ce que des sources ont confié au magazine Autocar et depuis, la nouvelle fait le tour du Web.

On décrit la nouvelle création comme une familiale haute sur patte, d’où la référence à l’iconique Outback. Le produit reposerait sur la plateforme modulable C2 de Ford et pourrait avancer différentes motorisations, y compris une Diesel ainsi qu’une autre à essence pourvue d’un système hybride de type 48-volts.

Les rumeurs mentionnent que la firme à l’ovale bleu pourrait conserver le nom Fusion pour ce véhicule. Chez Ford, un porte-parole a simplement expliqué que cette appellation résonnait bien auprès des consommateurs, mais il n’a bien sûr pas confirmé les plans concernant le produit qui serait éventuellement invité à concurrencer la vedette du clan Subaru.

Ce qui est certain, c’est qu’on va voir d’autres VUS aboutir chez Ford. Depuis que la compagnie a cessé la production de ses voitures, on a vu le Ford Ranger apparaître et nous sommes en attentes du Bronco. Il y a aussi le VUS électrique inspiré de la Mustang qui est fort attendu. Toutefois, ça va prendre plus que ces trois représentants pour compléter la transformation prévue par le fabricant.