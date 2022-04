On parle trop peu des fourgons commerciaux, ces véhicules essentiels pour quantité d’entreprises de livraisons (et pour tout ce que l’on peut commander de la maison), mais on devra s’y intéresser davantage à partir de maintenant, car de nouveaux joueurs s’intègrent au marché et l’électrification est au cœur des discussions.

Si vous croyez que certains individus s’intéressent à l’achat d’un modèle électrique en contemplant les économies à long terme, imaginez une entreprise qui dispose d’un parc de dizaines de véhicules ; c’est sa rentabilité qui en dépend.

Un des nouveaux joueurs qui s’apprête à faire ses débuts est le fourgon Zevo 600 (anciennement nommé EV600) de General Motors (GM). Ce dernier est issu d’une nouvelle division créée au sein du géant américain, soit BrightDrop. Et, fait intéressant, ce dernier vient d’établir un record mondial Guinness pour la distance parcourue avec une seule charge pour un fourgon commercial, soit près de 420 kilomètres. L’exploit a été réalisé entre les villes de New York et de Washington.

Le modèle, exploité par le géant de la livraison FedEx, devait livrer une cargaison de produits de nettoyage. Malheureusement, la quantité et le poids n’ont pas été divulgués, ce dernier élément pouvant avoir un impact direct sur les performances du véhicule.

Cela dit, la distance parcourue correspond à quelques kilomètres près à l’autonomie annoncée pour ce produit.

Le fourgon en question fait partie de ceux qui ont déjà été construits et livrés aux parcs de FedEx. Le spécialiste de la livraison a commandé un total de 2500 fourgons GM. Le constructeur mentionne de son côté avoir 25 000 réservations de Zevo 600 provenant de diverses entreprises.

Les modèles électriques capables de transporter de la marchandise vont se multiplier au cours des prochaines années. Pour les entreprises, les économies sont trop importantes pour ne pas effectuer le virage vers l’électrification. Déjà, on anticipe l’arrivée du Ram ProMaster électrique dont les débuts sont prévus pour l’an prochain. Ford, aussi, est dans le coup avec un Transit électrique (E-Transit).