GM travaille sur une conduite autonome de niveau 3

Les systèmes de conduite autonome sont une priorité pour plusieurs constructeurs, dont General Motors (GM) qui propose l’un des meilleurs de l’industrie, le Super Cruise.

Dans le jargon, le Super Cruise est un système de conduite autonome de niveau 2, tout comme l’AutoPilot de Tesla. Ce que cela signifie, c’est que peu importe les capacités du système, le conducteur doit toujours être en mode intervention.

En passant au niveau 3, le conducteur pourra lâcher le volant, bien sûr, mais aussi quitter les yeux de la route dans certaines conditions. Il devra cependant être prêt à reprendre le volant à tout moment.

L’information selon laquelle GM travaille sur un système de niveau 3 a été confirmée par Dave Richardson, le premier vice-président de l’ingénierie des logiciels et des services au sein de l’entreprise. Il a confié le tout au site TechCrunch lors d’une entrevue qu’il leur accordait il y a environ une semaine.

« Je pense que Super Cruise est un système de niveau 2 de haut niveau pour une conduite sans les mains, mais avec les yeux sur la route. Nous cherchons activement à en faire une solution de niveau 3, où il n’est même plus nécessaire de regarder la route. », a-t-il déclaré.

En juin, Stellantis a également déclaré qu’elle travaillait sur un système de niveau 3.

Un véhicule Cadillac équipé du système Super Cruise de niveau 2 | Photo : General Motors

Dave Richardson n’a pas mentionné à quel moment la compagnie prévoyait d’être capable de lancer un système de niveau 3, mais il a précisé que le système ne serait lancé que lorsqu’il serait robuste et fiable. Autrement, les utilisateurs perdraient rapidement confiance en lui.

Entre-temps, GM va continuer à améliorer son système Super Cruise, notamment en utilisant une partie de la technologie pour perfectionner d’autres fonctions offertes. Par exemple, le système de surveillance du conducteur de Super Cruise a récemment été utilisé pour développer un système autonome de détection des conducteurs distraits.

Et comme c’était prévu dès le départ, GM va étendre le système à d’autres véhicules de l’empire, tout en ajoutant des kilomètres de routes où il sera possible de l’activer. En février dernier, la compagnie annonçait que d’ici à la fin de 2025, quelque 1,2 million de kilomètres de route pourraient être répertoriés par le système au Canada et aux États-Unis.

GM vise à terme à ce que 95 % des routes américaines et canadiennes soient connues par le système Super Cruise, ce qui rendra possibles de plus en plus de trajets menant d’une adresse à une autre, et ce, de façon entièrement autonome.

Jusqu’ici, GM s’est assurée que son système soit fiable et sécuritaire. Espérons qu’en ajoutant un niveau d’autonomie, la même règle soit appliquée à la lettre.