Une nouvelle fonction a vu le jour avec l’application Google Maps depuis deux semaines et elle commence à faire son apparition sur certains appareils. Elle offre en fait aux utilisateurs l’option d’emprunter une route leur permettant de réduire les émissions de leur véhicule. On peut parler d’un itinéraire plus écologique.

Votre humble serviteur a fait le test hier, mais rien n’apparaissait sur son appareil, tant pour des trajets au Canada qu’aux États-Unis. Il faudra voir de quelle façon le tout va se déployer à travers les abonnées d’appareils Android.

Quant au fonctionnement de cette option, Google Maps suggère simplement un trajet qui réduit la consommation de carburant. Il peut être légèrement plus long ou prendre plus de temps, mais l’objectif est ici la réduction de la consommation et des émissions polluantes. Dans certains cas, selon Google, l’itinéraire le plus rapide sera également le plus économe en carburant, de sorte qu’il ne proposera que cette seule option.

Si plusieurs itinéraires sont affichés, Google indiquera les économies de carburant potentielles (en pourcentage) et la différence de temps entre le trajet le plus rapide et le plus vert. À vous de faire le choix qui vous convient. L’itinéraire écologique est signalé avec la présence d’une feuille verte. Si vous préférez ne pas voir le tracé écologique, vous pouvez désactiver cette fonctionnalité et Google n’affichera que l’option la plus rapide.

Google estime que si les gens utilisent la route la moins « polluante », il serait possible d’éviter le rejet dans l’air d’un million de tonnes d’émissions de carbone chaque année. C’est l’équivalent de retirer 200 000 voitures de la route. Ce n’est pas rien, mais est-ce que les gens seront prêts à allonger leur trajet pour donner un coup de pouce à la planète ?

S’ils réalisent des économies à la pompe, possiblement. C’est du moins une option intéressante et assurément une qui va servir à renseigner et à éduquer. La décision finale appartient bien sûr à chaque individu.

Quant à savoir si l’appli a toujours raison, il y a lieu de se poser quelques questions, car tous les véhicules ne présentent pas le même degré d’efficacité selon les trajets. Par exemple, un modèle hybride sera plus économique en ville et moins sur l’autoroute ; vice versa avec un véhicule à essence. Le propriétaire devra tenir compte de cette réalité.