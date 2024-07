Honda prépare tranquillement le retour du coupé Prelude, un geste audacieux considérant que la plupart des constructeurs abandonnent ce segment. Un geste audacieux, mais salué par la critique et quantité d’amateurs, il faut le préciser.

Honda n’a rien confirmé pour l’Amérique du Nord jusqu’à maintenant, mais nous avons pu admirer le véhicule sous forme de concept au Salon de l’auto de Los Angeles en 2023. Évidemment, si le fabricant n’avait aucune intention de le ramener ici, il l’aurait laissé au Japon où il avait été présenté pour la première fois quelques semaines auparavant.

Et cette semaine, dans le cadre des activités du Festival de la vitesse de Goodwood (Goodwood Festival of Speed), qui va se mettre en branle jeudi en Angleterre, le modèle sera présenté pour la première fois en Europe, avec la confirmation d’une commercialisation au Royaume-Uni pour l’année 2026. En fait, la version de production de la Prelude 2026 sera lancée l’année prochaine là-bas.

Le concept Honda Prelude, avant | Photo : Honda

Le concept Honda Prelude, de profil | Photo : Honda

La nouvelle concernant cette annonce s’est accompagnée de nouvelles photos montrant pour la première fois une version rouge, alors que le concept portait une robe blanche.

Et même si Honda n’a rien confirmé concernant le groupe motopropulseur de cette voiture, elle a déjà mentionné que le concept Prelude était équipé d’une configuration hybride. Ainsi, la version de production pourrait bien être servie par le même moteur 4-cylindres de 2,0 litres que l’on retrouve avec les versions hybrides des modèles CR-V, Accord et Civic.

Cette mécanique propose 204 chevaux, et nous n’en attendons pas plus. Tomoyuki Yamagami, l’ingénieur en chef du projet, avait déclaré au site australien CarsGuide en 2023 que la Prelude ne serait pas la sportive la plus rapide. On parle plutôt d’une concurrente aux Subaru BRZ et Toyota GR86 de ce monde, qui se déclinent seulement avec un moteur à essence.

Le concept Honda Prelude, roue | Photo : Honda

La grande différence, c’est que la Prelude sera aminée par les roues avant, contrairement aux deux autres qui sont à propulsion.

Nous allons bien sûr surveiller de près la présentation du modèle au Royaume-Uni, surtout afin de savoir si de nouvelles informations le concernant seront annoncées.

Le concept Honda Prelude, arrière | Photo : Honda

Le concept Honda Prelude, phare | Photo : Honda

Le concept Honda Prelude, aileron | Photo : Honda

Le concept Honda Prelude, détail de calandre | Photo : Honda