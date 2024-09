La marque Hoonigan, autrefois une étoile montante dans l’industrie de l’automobile, a déposé une demande de mise en faillite sous le Chapitre 11 dans le Delaware après s’être retrouvée en situation de « dette colossale », soit un montant de 1,2 milliard. Malgré cette situation critique, l’entreprise garde espoir et pense pouvoir obtenir de nouveaux financements pour assurer sa survie.

Les origines du problème

L’histoire récente de Hoonigan est marquée par une série d’événements complexes. Après avoir fonctionné de manière indépendante pendant plusieurs années, la firme a fusionné avec Wheels Pro en septembre 2021.

Wheels Pro, spécialisée dans la conception et la vente de roues, pneus et accessoires après-vente, était sous la propriété de la société de capital-investissement Clearlake Capital depuis avril 2018. Entre ce moment et sa fusion avec Hoonigan, Wheels Pro avait acquis plusieurs entreprises : Gorilla, ReadyLift, MHT Luxury Allows, ZBroz et TSW.

À la suite de la fusion avec Hoonigan, la société a acquis Throtl, Teraflex et 4WP, avant de se rebaptiser Hoonigan. Malgré une croissance des revenus, qui sont passés de 844 millions en 2019 à 1,5 milliard en 2022, ces derniers ont commencé à chuter en 2023, entraînant Hoonigan vers des difficultés financières majeures.

Plan de restructuration

Pour faire face à cette situation, Hoonigan a mis en place un Accord de Soutien à la Restructuration (RSA) avec la majorité de ses créanciers. L’objectif est de réduire environ 1,2 milliard de dettes tout en sécurisant quelque 570 millions de nouveaux capitaux.

Cet accord devrait considérablement améliorer la situation financière de l’entreprise. Hoonigan prévoit de sortir de la faillite dans les deux mois à venir, avec la majorité de ses actions détenues par un groupe de ses créanciers actuels, qui restent confiants dans la capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités de premier plan.

Mesures de soutien financier

Le RSA inclut une demande d’approbation pour un prêt à terme de 110 millions et une DIP ABL (Debtor-in-Possession Asset-Based Lending) de 175 millions. Ce type de prêt est accordé à une entreprise en difficulté financière qui utilise ses actifs comme garantie pour obtenir un financement temporaire. Cela permettait à Hoonigan de continuer ses opérations durant la restructuration sans impacter ses créanciers commerciaux, clients, employés, fournisseurs ou partenaires.

Déclaration du chef de la direction et perspectives

Vance Johnston, le chef de la direction d’Hoonigan, a déclaré ceci : « L’annonce d’aujourd’hui marque une étape importante pour Hoonigan, qui nous permettra de renforcer notre position de chef de file dans le secteur en pleine croissance des accessoires automobiles. Avec un bilan nettement amélioré et de nouveaux capitaux, cette transaction nous positionnera pour investir dans l’innovation et améliorer encore notre performance financière. Avec le solide soutien de nos partenaires financiers, nous restons concentrés sur la fourniture de produits de pointe et d’un service de classe mondiale tout au long de ce processus. »

Hoonigan se lance dans une période de restructuration ambitieuse avec l’espoir de se stabiliser financièrement et de retrouver une position de leader sur le marché. Le soutien des créanciers et la recherche de nouveaux financements sont cruciaux pour le redressement de l’entreprise, qui vise une sortie de faillite rapide et efficace.