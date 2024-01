Las Vegas, Nevada — Après une absence de cinq ans au CES (Consumer Electronics Show) de Las Vegas, Kia a effectué un retour remarqué avec la présentation d’une nouvelle plateforme (PBV) pour véhicules électriques et de cinq nouveaux concepts appelés à voir le jour prochainement.

Ces derniers seront d’abord et avant tout destinés aux entreprises, mais il sera possible de les acquérir.

Des cinq modèles, trois appartiennent à la même famille, soit PV5. Les deux autres sont les PV1 et PV7, situés à l’autre bout du spectre en fait de dimension.

Les lettres PBV (Platform Beyond Vehicle) servent à identifier la structure de ces véhicules, pensés pour redéfinir la mobilité en général pour les entreprises, avec un niveau de polyvalence inégalé.

Les nouveaux concepts PBV de Kia Photo : Kia

Un design futuriste, maintenant

La première chose qui saute aux yeux avec tous ces modèles, c’est leur design très futuriste. Il a été conçu comme tel, avec cet effet souhaité, comme nous l’a confirmé Karim Habib, vice-président exécutif et responsable de la conception mondiale de Kia.

Cependant, ce qui était au cœur des priorités, c’était l’espace et la polyvalence. On a voulu créer des véhicules hautement personnalisables, capables de répondre à des besoins sans cesse grandissants et variés venant de la part des consommateurs.

Dans le cas du PV5, la base du modèle est en fait un châssis-cabine, comme ceux que l’on retrouve ailleurs dans l’univers des camionnettes et des fourgons. Derrière la cabine, Kia explique qu’une multitude de modules peuvent être greffés, que ce soit une boîte pour faire du véhicule une camionnette, un bus, ou encore un fourgon offrant un vaste espace de chargement.

Et le mot vaste n’est pas à prendre à la légère. Avec chaque véhicule, on retrouve de très grandes portes qui s’ouvrent à grands angles (ou de façon coulissante) pour révéler un aménagement sans pilier qui facilite l’entrée et la sortie. L’empattement allongé et la structure électrique font en sorte qu’on profite d’un maximum de dégagement, ce qui permet une multitude de possibilités pour l’aménagement intérieur.

C’est ainsi qu’on peut retrouver, avec la version pour passagers, des sièges de deuxième rangée qui peuvent se déployer pour faire face à l’avant ou à l’arrière. Ils peuvent même être placés à la verticale pour libérer un espace capable d’accueillir un petit fauteuil roulant, grâce à une rampe d’accès intégrée.

Le concept PV5 Photo : D.Rufiange

Ce dernier élément de design est d’ailleurs une des plus grandes fiertés de Karim Habib, car il assure aux personnes à mobilité réduite une plus grande accessibilité dès la sortie de l’usine, sans que ces derniers soient forcés de se tourner vers une firme pour la modification du véhicule.

Des panneaux solaires, intégrés au toit panoramique, permettent même d’alimenter la batterie du véhicule, et même une barre d’alimentation pour tous types d’appareils. Et, fait amusant qui démontre jusqu’à quel point on a pensé à l’avenir avec les fonctions de ce véhicule, le volant, lorsqu’il n’est pas utilisé, peut se déployer à la verticale pour devenir une lampe de travail.

D’ailleurs, prenez le temps de jeter un coup d’œil à la vidéo partagée par Kia concernant la modularité de ce PV5. C’est franchement impressionnant.

On est aussi fiers chez Kia d’avoir intégré la durabilité au cœur de la conception. Elle est en fait centrale à la stratégie de conception PBV. Ainsi, l’utilisation intensive de matériaux comme le bio plastique, la peinture biologique, le tissu, le feutre et des composants recyclés, limite à la fois l’impact environnemental, mais offre aussi un environnement différent et futuriste.

Une plateforme, plusieurs véhicules ?

Ce qu’on a compris de la présentation vidéo de Kia au CES, c’est que l’interchangeabilité des modules situés derrière la cabine fait qu’un seul véhicule peut prendre diverses formes et servir diverses fonctions. Le communiqué de presse de l’entreprise explique que derrière la cabine, différents modules interchangeables peuvent être connectés au véhicule via une technologie de couplage électromagnétique et mécanique, transformant ledit véhicule « en taxi pendant la journée, en camionnette de livraison le soir et en véhicule de loisir personnel le week-end. »

L’idée est géniale, les possibilités extraordinaires. Cependant, lorsqu’on a posé des questions sur le sujet, on a compris que ce ne serait pas pour tout de suite, et que la transformation ne pourra se faire à la maison, par le propriétaire. On devine que c’est un souhait ultime de l’entreprise, mais lors de phases subséquentes.

Le concept PV1 de Kia Photo : D.Rufiange

D’ailleurs, outre le fait que la compagnie nous ait présenté plusieurs modèles, leur déploiement et le développement de leurs capacités se feront sur plusieurs années, à travers trois phases bien distinctes.

• Phase 1 : des parcs automobiles personnalisables pour une efficacité accrue pour les entreprises (temps et économies d’échelle).

• Phase 2 : des véhicules PBV hautement connectés et mis à jour pour servir plus de domaines et répondre aux styles de vie des utilisateurs.

• Phase 3 : une nouvelle ère de solutions pour toutes les entreprises et tous les styles de vie grâce à la redéfinition des concepts d’espace et de mobilité.

La phase 1, nous allons y assister rapidement, car les premiers modèles seront prêts en 2025. Ils seront assemblés dans une nouvelle usine qu’érige la compagnie à Hwaseong, en Corée du Sud. La capacité de production initiale sera de 150 000 unités annuellement, et elle sera graduellement haussée jusqu’à 300 000.

Quant au marché canadien, on peut s’attendre à voir les premiers Kia PV5 arriver en 2026. Les modèles PV7 (plus gros, plus spacieux) et PV1 (très compact, peut-être même entièrement autonome) suivront.

Le concept PV5, arrière Photo : D.Rufiange

La phase 2 va prendre forme à partir de 2027, environ, alors que la phase 3 est pour quelque part au cours de la décennie 2030, si tout évolue comme le souhaite la compagnie.

Et pour donner une idée de ce qui attend éventuellement les propriétaires d’un parc composés de modèles PBV, imaginez un véhicule qui connaît tous les colis qu’il doit livrer (possédant l’adresse de chacun) et qui organise un itinéraire en fonction du matériel qu’il transporte. Mieux, grâce à un système de rail, il sera possible de transférer du matériel d’un PVB à un autre, de façon automatique.

Tout est pensé pour réduire les temps d’immobilisation et améliorer la rentabilité.

Quant à la phase 3, bienvenue dans le futur. Kia imagine un monde où il serait possible, par exemple, d’avoir son bureau dans un module et de voir ce dernier être déplacé par un système de mobilité interconnecté, là où on le souhaite, que ce soit au bureau pour le travail ou au cœur d’un parc pour un moment de relaxation. La ville du futur, en quelque sorte, ou tous nos déplacements sont repensés.

Le mot de la fin

La présentation de Kia au CES avait quelque chose de surréaliste, c’est-à-dire qu’elle nous a transportés, pendant un certain temps, dans le futur, littéralement. Or, c’est ce genre d’innovation qui façonne l’avenir et qui le définit. La chose peut déranger, aussi, car elle s’attaque à des modèles établis. Parallèlement, elle présente des opportunités de croissance extraordinaires… à condition de garder l’esprit ouvert.

Une chose à la fois, cependant, à commencer par l’arrivée du premier Kia PV5, quelque part en 2026.