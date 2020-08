Si les débuts du Ford Bronco étaient attendus par les amateurs de conduite hors route, les premiers pas d’un autre modèle habile hors des sentiers battus le sont aussi, soit ceux du Land Rover Defender. Ce dernier, qui sera offert en version 90 et 110, est une des nouveautés importantes de l’année 2020.

Or, le coronavirus est venu mettre du sien dans les plans du constructeur anglais. Si la livraison du modèle à empattement long (Defender 110) a commencé auprès de consommateurs qui attendent leur exemplaire depuis un an déjà, le grand jour devra attendre en ce qui a trait à la variante à empattement court (Defender 90).

En fait, Land Rover a repoussé le lancement de cette version à trois portes.

L’avis informant les consommateurs, nous apprend Automotive News, apparaît en petits caractères sur le site web grand public du constructeur : « La production du Defender 90 et les premières livraisons aux clients ont été retardées en raison des contraintes de la chaîne d’approvisionnement liées à la COVID-19. Veuillez contacter votre concessionnaire pour passer une commande et connaître le calendrier des livraisons ».

Lors d’un échange de courriel avec le site Automotive News, Joseph Stauble, porte-parole de Land Rover, a expliqué que le Defender 90 « n’était pas livrable en tant que modèle de l’année 2020 et qu’il serait plutôt lancé en 2021 en tant que modèle 2021 ». Sa commercialisation devrait s’amorcer au début de 2021. Question de mettre les choses en contexte, cela représente un retard de quatre à six mois par rapport aux plans initiaux.

Photo : Land Rover Land Rover Defender 90 et Defender 110

L’usine de Jaguar Land Rover située à Nitra, en Slovaquie, est celle responsable de l’assemblage des modèles Defender pour tous les marchés mondiaux. Elle fonctionne avec une seule équipe et s’efforce de remplir un carnet de commandes qui compte déjà plus de 20 000 Defender vendus. L’usine est aussi chargée de cracher des Land Rover Discovery.

Conséquemment, on ne s’attend pas à ce que le Defender 90 soit produit en très grande quantité l’an prochain. La compagnie devra gérer une situation particulière et y aller en fonction de la demande et de la situation pandémique. Land Rover prévoit lancer 500 modèles Premières Éditions du Defender 90 l’an prochain.

La firme n’a pas mentionné à quel moment elle sera en mesure d’ajouter des équipes de travail à son usine de Nitra.