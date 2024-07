Près de 900 chevaux pour le Lotus Eletre

Lotus Eletre - Profil | Photo : Lotus

• Le Lotus Eletre va proposer près de 900 chevaux et 725 lb-pi de couple.

• Une version de base (S) du VUS électrique va offrir une cavalerie de 603 chevaux.

• D’ici 2025, quatre modèles tout électriques sont attendus du côté de Lotus.

• Les débuts de l’Eletre sont prévus pour l’été prochain au Royaume-Uni.

L’électrification va redonner vie à certains constructeurs, ou du moins leur permettre d’effectuer des retours dans l’actualité et sur la place publique. C’est le cas d’une firme comme Lotus qui fait rarement l’objet d’une attention particulière des médias en raison de ses activités plus limitées.

Mais voilà qu’avec une ère électrique à l’horizon, elle fait surface avec des informations plutôt spectaculaires sur le VUS Eletre qu’elle va proposer à compter de l’été prochain au Royaume-Uni d’abord, puis sur d’autres marchés par la suite. Concrètement, la firme britannique a dévoilé la puissance de son modèle, soit 893 chevaux et 726 livres-pieds de couple. Ça va permettre d’effacer le 0-100 km/h en 2,9 secondes. La vitesse de pointe va tourner autour de 300 km/h.

Voilà qui est particulier pour une compagnie qui nous a toujours présenté des bolides sport très légers et performants, mais pas nécessairement puissants.

Lotus Eletre - avant | Photo : Lotus

L’équipement du modèle va comprendre une suspension active, la vectorisation du couple, une calandre active pour maximiser l’aérodynamisme, des phares à DEL, ainsi que des roues de 22 pouces. À bord, le nécessaire sera là pour la connectivité, comme tout le luxe souhaité d’un véhicule qui va se vendre plus de 150 000 $.

Pour ce qui est des versions, on va aussi retrouver un modèle de base (S) dont la puissance sera plus modeste (!) à 603 chevaux. La variante R va proposer un mode pour la piste, un réglage qui va abaisser le véhicule pour un rendement plus probant sur circuit.

Lotus Eletre - design | Photo : Lotus

Après sa distribution au Royaume-Uni, les marchés américains et chinois seront ciblés. Le modèle pourra sûrement être commandé au Canada via les importateurs connus de produits Lotus.

En tout, quatre nouveaux modèles électriques devraient nous parvenir d’ici 2025. On risque de parler de Lotus plus que jamais.