Lucid avait de bonnes nouvelles et de moins bonnes nouvelles à annoncer à ses investisseurs en communiquant les résultats pour son premier trimestre de l’année 2024. La mauvaise, c’est que la firme naissante a enregistré des pertes plus importantes que prévu.

La bonne, c’est que son VUS Gravity devrait voir sa production être lancée vers la fin de 2024, soit une année après sa présentation en grande pompe au Salon de l’auto de Los Angeles.

Pour ce qui est du premier trimestre de cette année, Lucid Motors annonce un chiffre d’affaires de 172,7 millions. C’est mieux que les 150,1 millions attendus, et près de 16 % de plus qu’il y a un an. Cependant, les pertes par action se sont élevées à 0,30 $, soit plus que les estimations de 0,25 $.

« Nos ventes se développent, nous nous concentrons sur les coûts et nous pensons que le Gravity est sur la bonne voie pour devenir le meilleur VUS au monde », a déclaré via un communiqué Peter Rawlinson, le chef de la direction de Lucid. Il a du coup confirmé que la production de ce modèle devait commencer vers la fin de 2024.

Quant au prochain véhicule prévu de la marque, un VUS intermédiaire, son lancement serait pour la fin de 2026.

Le Lucid Gravity 2025 | Photo : D.Boshouwers

Une période précaire

Ne mettons toutefois pas la charrue devant les bœufs. Percer le marché n’est pas facile pour les nouvelles firmes électriques et il faudra voir quelle sera la position financière de Lucid dans une année.

En avril, le groupe annonçait avoir produit 1728 véhicules au cours du premier trimestre, alors qu’il en a livré 1967 au cours de la même période. Au quatrième trimestre de 2023, il avait assemblé 2391 exemplaires, mais n’en avait livré que 1734. Les récents chiffres qui montrent plus de livraisons que de production ont représenté d’excellentes nouvelles pour les investisseurs, alors que la compagnie évite d’accumuler des stocks de modèles invendus. Lucid espère produire 9000 véhicules en 2024. En 2023, elle en a fabriqué 8428 véhicules et 6001 ont été livrés à des clients.

Il est cependant clair que les récentes baisses de prix annoncés par Lucid (février) ont aidé les ventes, tout en nuisant aux marges de profits.

Yahoo Finance, qui rapporte cette nouvelle, ajoute que les dépenses en capital de la compagnie ont atteint 198,2 millions au cours du premier trimestre, et que les dépenses devraient s’élever à 1,5 milliard en 2024.

En ce qui concerne sa position financière, Lucid a déclaré qu’elle disposait de 4,62 milliards de trésorerie et d’équivalents de trésorerie, soit suffisamment de liquidités pour durer jusqu’au deuxième trimestre de 2025. Lucid a annoncé fin mars qu’elle avait conclu un accord de financement avec son actionnaire majoritaire Ayar Third Investment Company pour un investissement d’un milliard. Ayar est une filiale du Fonds d’investissement public (PIF) d’Arabie saoudite.

Ce partenariat, a-t-on besoin de le souligner, est d’une importance capitale pour la compagnie. Peter Rawlinson le rappelle d’ailleurs dans le communiqué qu’il a publié.

N’empêche, on devra faire des profits éventuellement. En février, Lucid déclarait une perte nette de 654 millions au quatrième trimestre. Pour l’année civile 2023, elle a déclaré une perte nette de 2,8 milliards. En 2022, le gouffre était de 1,3 milliard. Pour les trois premiers mois de 2024, le recul est de 685 millions.

Si l’on tient compte de l’évolution post-marché de lundi, les actions de Lucid sont désormais en baisse de plus de 32 % depuis le début de l’année.