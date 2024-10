Mercedes-AMG travaillerait sur une exotique électrique

La division de performance de Mercedes-Benz, AMG, travaillerait sur le développement d’une exotique tout électrique. Le modèle serait lancé avant la fin de la présente décennie, selon ce que rapporte le site Autocar.

La publication indique que la super voiture serait inspirée du concept Vision One-Eleven qui a été présenté l’année dernière. Ce modèle avait été construit en hommage à la série de démonstrateurs technologiques C111 lancés à la fin des années 1960 et tout au long des années 70.

Le concept a également servi de vitrine aux moteurs à flux axial développés par YASA, un expert en moteurs électriques haute performance acquis par Mercedes en 2021. Les moteurs à flux axial sont plus légers et plus petits que les moteurs à flux radial conventionnels de même puissance, mais leur fabrication est plus difficile, ce qui les rend beaucoup moins rentables.

Mercedes prévoit de construire des moteurs à flux axial dans une usine de Berlin, la première application étant probablement une berline à toit élancé basé sur la nouvelle plateforme électrique AMG.EA d’AMG, dont le lancement est prévu au cours des 12 prochains mois. Des prototypes de ce modèle, qui sera le premier véhicule électrique d’AMG, ont été aperçus à l’essai à plusieurs reprises.

L’un des moteurs à flux axial de YASA génère une puissance de 489 chevaux, alors qu’il ne pèse que 53 livres. Mercedes serait en train d’étudier plusieurs configurations, y compris à trois ou à quatre moteurs.

Le concept Vision One-Eleven, de profil | Photo : Mercedes-AMG

Le nerf de la guerre avec un modèle de performance, c’est le poids ; ce dernier doit être réduit au maximum. Avec des unités légères, tout devient possible.

Quant à la super voiture prévue, elle devrait également utiliser la plateforme AMG.EA et, selon ce que rapporte le site Autocar, elle sera plus performance que la berline à toit allongé, de même que le prototype One d’AMG.

Cette voiture est détentrice du record au tour pour une voiture de série au Nürburgring, avec un temps de 6:35.183, établi en 2022.

Bien que Mercedes ait récemment annoncé une percée dans le développement de batteries à l’état solide plutôt légères et denses en énergie, le site Autocar raconte que la super voiture prévue s’en tiendrait à des piles lithium-ion de type liquide.

AMG a une grande expérience en matière d’énergie électrique. Elle a tâté le terrain pour la première fois en 2014 avec la SLS AMG Electric Drive. À l’époque, il s’agissait du véhicule électrique le plus rapide et le plus puissant du marché, grâce à une prestation de 740 chevaux. Depuis, AMG a acquis davantage d’expérience dans le cadre de son programme de F1, notamment dans les domaines de la décharge et de la récupération d’énergie.

Bref, tranquillement, Mercedes-AMG prépare le terrain pour un avenir tout électrique en matière de performance.