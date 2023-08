Les contrats de travail qui unissent les travailleurs canadiens et américains de l’automobile aux trois grands constructeurs américains arrivent à échéance les 18 et 14 septembre prochains, respectivement. D’un côté et de l’autre de la frontière (pour le syndicat Unifor du côté canadien, l’United Auto Workers [UAW] du côté américain), les négociations s’annoncent ardues, car les enjeux sont nombreux et majeurs.

Ces négociations interviennent alors que l’augmentation du coût de la vie est sur toutes les lèvres, tout comme les coûts reliés à l’électrification pour les constructeurs.

Plus de 19 000 travailleurs de l’automobile sont couverts par les accords en cours de négociation du côté canadien. Chez nos voisins du sud, ce sont 150 000 personnes qui sont affectées.

Comme le rapporte le site canadien du groupe Automotive News, selon Unifor, les priorités comprennent l’amélioration des pensions et des salaires, la clarification des questions de transition liées au passage à la production de véhicules électriques et la confirmation des engagements des constructeurs en matière d’investissement et de production.

Le syndicat Unifor présente ses demandes à Stellantis Photo : Unifor

Le syndicat Unifor présente ses demandes à Ford Photo : Unifor

Le dernier cycle de négociations contractuelles en 2020 a débouché sur des engagements d’investissement de plusieurs milliards de dollars de la part des trois constructeurs automobiles, tandis qu’Unifor affirme que l’accélération de la transition vers les véhicules électriques a porté le total des dépenses promises dans l’ensemble du secteur automobile canadien à environ 25 milliards de dollars au cours des trois dernières années.

Cependant, la réponse des trois grands aux demandes risque d’être différente cette fois-ci. Seulement du côté américain, la liste des demandes contractuelles ferait grimper entre autres le salaire des ouvriers de 40 % au cours de la période, ce qui représenterait une augmentation des dépenses de 45 à 80 milliards par année pour les fabricants. Selon des analystes indépendants, cela mettrait en péril leur viabilité financière.

Bien sûr, on va assister au jeu des négociations, mais ça risque de brasser. Un conflit de travail, sous forme de grève ou lock-out, n’est pas impossible.

Nous allons surveiller la chose de près, car l’impact sur l’industrie et l’économie sera majeur.