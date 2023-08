Les autorités américaines chargées des règles en matière de sécurité automobile ont ouvert une nouvelle enquête sur un problème de sécurité relié à des véhicules Tesla.

Cette fois, la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), l’équivalent de Transports Canada, examine une douzaine de plaintes concernant une perte de contrôle de la direction ou la perte de la direction assistée avec les Model 3 et Model Y de l’année 2023.

L’enquête porte sur environ 280 000 véhicules. Cinq conducteurs ont déclaré dans leurs plaintes qu’ils ne pouvaient plus du tout diriger leur véhicule. Sept autres ont fait état d’une perte de direction assistée nécessitant un effort accru pour garder le contrôle.

Un accident a été signalé, mais heureusement, aucune blessure n’a été rapportée.

Hier, la NHTSA indiquait que la perte de contrôle de la direction pouvait s’accompagner d’un message transmis par la voiture au conducteur, lui indiquant que l’assistance de la direction a été réduite ou désactivée. L’organisme indique que les enquêteurs examineront la fréquence à laquelle le problème se produit, les processus de fabrication et la gravité dudit problème.

Selon l’une des plaintes envoyées par un conducteur de Model 3 en mai dernier, « la direction de la voiture s’est bloquée, ce qui a entraîné une sortie de route et une collision contre un arbre. »

Tesla Model Y Photo : Tesla

En juin, un autre conducteur a signalé que sa Tesla Model Y, vieille de deux semaines, quittait un centre commercial à Alpharetta, en Géorgie, lorsque « soudain, le volant n’a plus tourné. C’était difficile de le faire. J’ai vu l’alerte au tableau de bord. Je me suis rapproché du côté opposé de la circulation, mais j’ai réussi à traverser la route pour m’arrêter en sécurité. »

Selon une plainte plus récente, une Tesla Model Y datant de moins de 30 jours a été mise en marche et le « volant a donné un coup sec à droite et a fait un bruit sourd », suivi d’un avertissement sur l’écran « Assistance à la direction réduite », ainsi que d’un code d’erreur.

En avril, un conducteur a déclaré que la direction assistée était désactivée et a indiqué à la NHTSA que la voiture n’était pas sécuritaire à conduire. « Tesla a déplacé mon rendez-vous d’entretien du 2 au 25 mai en raison d’un manque de pièces. Ils ont confirmé qu’il s’agissait d’un problème connu depuis peu et ont noté que la crémaillère de direction pourrait avoir à être entièrement remplacée », a écrit le client dans sa plainte.

Si la compagnie doit émettre un rappel pour remplacer les pièces de direction de 280 000 modèles, on va parler d’une campagne coûteuse. Nous allons suivre cette histoire de près.

Cette enquête est au moins la sixième lancée par l’agence sur les véhicules Tesla au cours des trois dernières années.