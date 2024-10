Ces derniers temps, des événements étranges se produisent concernant des Rivian accidentés. Sur les réseaux sociaux, des propriétaires de Rivian signalent que leurs anciennes montures apparaissent de nouveau comme actifs sur leurs applications. Mais pas à proximité ; les véhicules se retrouvent dans une région lointaine et ravagée par la guerre : l’Ukraine.

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, ces Rivian ne sont pas transformés en véhicules militaires ou en armes artisanales, comme cela a déjà été le cas avec une Toyota Mirai. Plutôt, ils sont réparés et remis sur la route grâce à un réseau surprenant qui envoie des véhicules électriques endommagés à l’étranger.

Une deuxième vie pour les véhicules accidentés

Comme le rapporte le site The Drive, sur les réseaux Facebook et Reddit, plusieurs publications récentes s’interrogent sur la localisation de ces anciens véhicules. Dans les commentaires, un utilisateur ukrainien a partagé un lien vers Auto.ria.com, un site de petites annonces qui propose des R1T et des R1S en vente en Ukraine. Ces véhicules ne sont pas des modèles d’occasion typiques, car les Rivians ne sont pas encore vendus en Ukraine. Ils arrivent plutôt par les mêmes canaux qui acheminent de nombreuses voitures électriques d’occasion — en particulier celles qui ont subi un accident — hors de l’Amérique du Nord.

En novembre 2023, le site Wired a rapporté que l’exportation de véhicules électriques accidentés depuis les États-Unis et le Canada était devenue une pratique courante. La complexité de ces véhicules, le coût élevé de leurs réparations, le manque de techniciens qualifiés et les risques liés aux réparations des batteries poussent les assureurs à les déclarer irrécupérables à un taux disproportionné après un accident. De nombreux ferrailleurs ne souhaitent pas non plus récupérer ces véhicules, car la demande pour leurs pièces est faible et la manipulation des batteries représente un danger.

Rivian R1T | Photo : Rivian

Réparations ingénieuses à l’étranger

À l’intérieur de régions comme l’Ukraine, des ouvriers qualifiés parviennent à réparer ces véhicules que les Nord-Américains n’osent pas toucher. Ils importent des pièces de Chine ou d’autres pays, ou bien combinent les pièces encore fonctionnelles de deux véhicules accidentés. Cette pratique, connue sous le nom de « cut-and-shut » en certains endroits, peut rendre le véhicule extrêmement dangereux en cas d’accident.

Pourtant, de plus en plus d’Ukrainiens prennent ce risque.

Avec des taxes réduites sur les véhicules électriques d’occasion importés, une disponibilité relativement élevée de bornes de recharge et la flambée des prix du carburant depuis l’invasion russe, les véhicules électriques importés sont devenus une option économique pour de nombreux Ukrainiens. Un témoin a même plaisanté sur Wired en disant que les véhicules à essence sont désormais des produits de luxe, inversant ainsi la dynamique observée dans les pays occidentaux.

Parfois, les véhicules électriques trop endommagés sont importés uniquement pour leurs batteries, qui peuvent être utilisées pour alimenter des véhicules plus petits, comme des scooters, ou même des drones pour contribuer à l’effort de guerre.

Les Rivian : une exception à la règle ?

Les Rivian, cependant, semblent un peu trop luxueux pour un usage militaire. Ils sont également des candidats improbables pour le front en raison de leur coût élevé. En revanche, il semble que la Tesla Cybertruck pourrait être déployée par la Russie avec une mitrailleuse sur le toit. Ce serait une manière pour le moins ironique de découvrir que cette dernière n’est peut-être pas aussi résistante aux balles que l’affirme Elon Musk.

Les véhicules électriques accidentés, comme les Rivian, trouvent une nouvelle vie en Ukraine, où ils sont réparés et remis en circulation grâce à des réseaux d’importation ingénieux. Bien que cette pratique pose des questions de sécurité, elle répond à un besoin croissant dans un pays en guerre, où les options de transport doivent s’adapter aux nouvelles réalités économiques et énergétiques.