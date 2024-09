Les choses ne vont pas très bien pour Stellantis en Amérique du Nord. Les ventes de modèles Jeep par exemple connaissent des baisses importantes. Et avec la disparition de modèles chez Dodge, et le virage électrique qui demeure un pari important pour une marque reconnue pour ses moteurs V8, on nage dans l’incertitude chez ce constructeur.

Et du côté de la division de camions Ram, le retrait du moteur V8 de la camionnette 1500 en laisse toujours perplexe, même si le 6-cylindres en ligne qui prend la relève, le fameux moteur Hurricane, est plus puissant, plus frugal et fort prometteur.

Bref, on travaille fort au sein du groupe pour ramener la rentabilité à l’avant-scène, et à ce propos, la maison-mère, Stellantis, a annoncé qu’elle cherchait à réduire ses inventaires nord-américains de 100 000 unités d’ici le début de la prochaine année.

On se rappellera que la compagnie a déjà réduit ses stocks d’environ 40 000 unités en juillet en août. De toute évidence, on juge qu’il faut en faire plus.

Le Ram 1500 TRX | Photo : Ram

Le constructeur veut concentrer ses efforts sur une chose en particulier, soit « la façon dont nous mettons l’Amérique du Nord dans une position meilleure et plus saine pour 2025 », a déclaré Natalie Knight, la directrice financière de l’entreprise, lors d’une conférence virtuelle tenue aujourd’hui (lundi).

Stellantis a déclaré plus tôt cette année que les stocks totaux du groupe s’élevaient à environ 1,4 million d’unités à la fin de la première moitié de 2024, au même moment où son bénéfice d’exploitation ajusté chutait de 40 % en raison d’une performance commerciale médiocre en Amérique du Nord, l’endroit où elle réalise habituellement le plus de profit.

Une décision devait être prise.

Il sera intéressant de voir de quelle façon la firme va naviguer à travers ces eaux troubles.