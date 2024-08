• Une étude de J.D. Power a révélé que de nombreux nouveaux propriétaires de voitures trouvent certaines des dernières fonctionnalités technologiques irritantes et/ou déroutantes.

Les véhicules modernes sont de véritables laboratoires roulants, eux qui sont bardés de technologies, que ce soit sur le plan multimédia, ou tout ce qui touche et concerne les aides à la conduite. Pour certains nouveaux propriétaires, cela ne représente pas un problème, mais pour d’autres, ça peut devenir un enjeu de complexité.

Le groupe J. D. Power, bien connu pour ses études étoffées sur le marché automobile, en arrive à cette conclusion. Pour lui, la quantité de fonctionnalités offertes avec les nouveaux modèles est polarisante pour les propriétaires.

L’organisation classe les caractéristiques des véhicules sur une échelle nommée PP100, soit le nombre de problèmes qui peuvent être rencontrés par 100 véhicules.

En ce qui a trait à la technologie, les propriétaires de véhicules récentes ont signalé 43,4 PP100 pour les commandes gestuelles, 21 % d’entre eux déclarant que la technologie n’offre pas assez fonctionnalité. D’autres technologies, telles que les systèmes d’aides à la conduite mains libres, ont reçu de faibles notes en ce qui a trait à leur utilité. Même les variantes plus avancées des systèmes de conduite semi-autonome (qu’on pense aux approches de Tesla et Super Cruise de GM) n’ont pas obtenu de meilleurs résultats.

La complexité séduit rarement, et il faut avouer que certains systèmes sont plus complexes que d’autres. La navigation à l’intérieur de menus est parfois complexe ; parfois c’est carrément la fiabilité d’un système qui est en cause.

Toutefois, certaines technologies d’aides à la conduite ont reçu de bonnes notes. Les propriétaires apprécient des fonctions telles que la surveillance des angles morts, qui répondent à un besoin spécifique pendant la conduite plutôt que d’introduire une innovation qu’ils ne comprennent pas.

Les mains libres dans l'Acura ZDX Type S 2024 | Photo : D.Boshouwers

Concernant les écrans d’affichage pour les passagers, que l’on voit apparaître tranquillement à travers l’industrie, plusieurs propriétaires les ont qualifiés de « non nécessaire ». Les constructeurs ne cessent d’ajouter des écrans avec leurs produits plus haut de gamme. Cependant, la vérité démontre que les véhicules qui circulent sur nos routes ont seulement un passager avant dans 10 % des cas.

Pour mener à bien cette étude, J.D. Power a recueilli des réponses auprès de 82 000 propriétaires de véhicules de l’année modèle 2024, et ce, les 90 jours suivant leur achat.