Les ventes de véhicules dits « zéro émission » (ZEV) ont atteint un autre sommet au pays lors du deuxième trimestre de 2024, soit en comptant pour 12,9 % de toutes les ventes de véhicules neufs.

En fait, ce sont tous les chiffres de l’industrie qui ont été intéressants pour les mois d’avril à juin, car les immatriculations de véhicules neufs lors de cette période ont rejoint des chiffres que l’on avait vus en 2019, avant la pandémie.

Quant aux véhicules « zéro émission », ils ont vu leur pourcentage progresser de façon importante par rapport à l’an dernier où ils avaient compté pour 10,1 % des transactions au cours de la même période. L’augmentation des ventes de modèles tout électriques et hybrides rechargeables a grandement contribué à ces bons résultats.

Il s’agit aussi d’une progression par rapport au premier trimestre de l’année 2024, où ce sont 11,3 % des nouveaux véhicules vendus qui étaient considérés comme « zéro émission ».

En tout, 65 733 véhicules « zéro émission » ont été immatriculés au pays entre avril et juin, sur un total de 511 173 unités vendues au pays au cours de la même période, selon les données publiées par Statistique Canada le 9 septembre dernier.

Kia Sportage PHEV | Photo : Kia

Pour ce qui est de la croissance, ce sont les modèles hybrides rechargeables qui ont enregistré la plus forte hausse, avec un bond de 43,1 % de leurs ventes d’une année à l’autre. Dans le cas des modèles tout électriques, la progression a été de 36,1 % d’année en année.

Les véhicules tout électriques continuent toutefois de représenter la majorité des ventes de véhicules « zéro émission », avec le trois quart des résultats.

Le Québec loin devant

Quant à la répartition à travers le pays, c’est au Québec que les ventes de véhicules « zéro émission » ont été les plus élevées, avec 51,5 % des transactions d’un océan à l’autre. L’Ontario et la Colombie-Britannique suivent dans l’ordre avec 21,9 % et 18,5 %.

Cest au Manitoba qu’on a vu la plus forte augmentation proportionnelle en e qui a trait à l’adoption des véhicules « zéro émission ». Au total, 736 nouveaux véhicules ont été mis sur les routes de cette province au cours du deuxième trimestre, soit une augmentation de 92,2 % par rapport à l’année précédente. On comprend facilement pourquoi : le gouvernement du Manitoba a mis en place en avril dernier un incitatif de 4000 $ à l’achat d’un véhicule « zéro émission ».

Du progrès qui persiste

On le voit, la situation des véhicules électriques au Canada demeure intéressante. La progression est bien réelle. Voilà pourquoi il est important de nuancer. À l’échelle planétaire, c’est la demande qui est en baisse, mais plus précisément la croissance anticipée qui n’est pas aussi forte que prévu. Ainsi, même si l’on vend toujours plus de véhicules électriques, on doit revoir les plans qui prévoyaient une adoption plus rapide de ces derniers.