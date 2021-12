Les chiffres de ventes d'automobiles, tel qu'ils ont été compilés par Desrosiers Automotive Consultants, montrent une tendance continue à la baisse au Canada pour le mois qui vient de se terminer. Comme le rapporte le site web Carscoops, les constructeurs automobiles ont enregistré une baisse des ventes de 13,9 % en novembre par rapport à la même période l'an dernier.

Ce n'est pas une bonne nouvelle, bien sûr, mais on pourrait presque l'interpréter comme telle pour les constructeurs automobiles, puisqu'il s'agit d'une baisse moins importante que celles enregistrées en octobre (-17,7 %) et en septembre (-19,6 %).

Il faut noter que les chiffres de Desrosiers sont basés sur des données incomplètes, puisque seulement 10 des 45 marques automobiles présentes au Canada rapportent actuellement leurs ventes mensuellement. Il n'en reste pas moins que le tableau peint est assez clair. Et pour certains constructeurs comme Mazda et Kia, les baisses ont été assez marquées. Ces deux entreprises ont affiché des baisses de 46,6 % et de 34 %, respectivement.

L'un des rares constructeurs à se trouver du côté positif de la ligne rouge est Hyundai, qui a vu ses ventes augmenter de 2 % (Genesis, qui travaille sur un volume beaucoup plus faible, a affiché une augmentation impressionnante de 199 %, à 427 unités, presque entièrement grâce au nouveau GV70).

Shopicar.com, 100% en ligne, magasinez votre voiture, achetez en ligne et on vous livre au Québec!

Photo : D.Boshouwers Écusson Genesis

Carscoops ne s'est pas avancé pour expliquer la raison de cette baisse continue, mais on peut supposer que les pénuries de stocks dues aux pénuries continues de puces électroniques et d'autres composants doivent jouer un rôle clé dans la baisse des ventes. Si c'est le cas, cela laisse présager des temps meilleurs dans les mois à venir, à mesure que les constructeurs automobiles résoudront progressivement leurs problèmes d'approvisionnement.