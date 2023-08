Une autonomie de 531 km pour le VinFast VF 9 2024

• Le VinFast VF 9 2024 offrira une autonomie maximale de 531 km, la compagnie vietnamienne a confirmé cette semaine.

Le constructeur vietnamien VinFast a annoncé l’autonomie des versions du deuxième modèle qu’elle compte commercialiser en Amérique du Nord. Le VUS VF 9 vient rejoindre le VF 8 qui commence à arriver au pays.

Le VF 9 est attendu avant la fin de la présente année et le modèle d’entrée de gamme va offrir une autonomie de 531 km (330 miles), selon l’EPA (Environmental Protection Agency). Cette capacité sera celle de la version Eco. Pour la variante Plus, la liberté sera de 468 km (291 miles).

Tout cela représente une bonne nouvelle, car les données initiales faisaient état de 438 et 422 km. VinFast doit faire ses preuves en tant que nouveau constructeur. Une des clefs pour attirer la clientèle, c’est d’offrir une autonomie intéressante.

« L’autonomie de 531 km du VF9 est l’une des meilleures du marché, ce qui confirme nos efforts et notre volonté de produire des véhicules compétitifs. VinFast prévoit d’exporter ce modèle sur le marché nord-américain cette année », a déclaré Le Thi Thu Thuy, la cheffe de la direction de VinFast.

VinFast VF 9 2024 électrique, port de chargement Photo : VinFast

Rappelons que le VF 9 va proposer une configuration à trois rangées, ce qui va lui permettre de rivaliser avec des modèles plus haut de gamme offerts par Tesla et Rivian, notamment. Il propose bien sûr la traction intégrale et la puissance totale de ses organes est chiffrée à 402 chevaux.

Si tout va selon les plans prévus, la compagnie va lancer deux autres modèles l’an prochain, les VF 6 et VF 7 que nous avons eu l’occasion de voir sur les planches de différents salons automobiles. En juillet dernier, la construction de l’usine nord-américaine de la compagnie s’est amorcée en Caroline du Nord. Elle vise une capacité de production de 150 000 véhicules annuellement.

Il sera intéressant de voir si VinFast va réussir son pari, elle qui risque gros et semble avoir tout à apprendre. Elle semble capable de s’ajuster, aussi, ce qui représente une force. Récemment, on a même annoncé qu’on étudiait la possibilité de vendre des véhicules de façon plus traditionnels, en concession, afin de rejoindre plus de consommateurs. On sait que VinFast avait initialement basé son modèle de vente sur celui de Tesla.

Nous allons vous revenir avec un essai complet du VF 9 lorsque nous aurons eu l’occasion d’en prendre le volant.