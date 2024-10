Le géant allemand de l'automobile Volkswagen prévoit une restructuration majeure sur son territoire. Cela entraînera la fermeture de trois usines en Allemagne, ainsi que des dizaines de milliers de mises à pied.

Confronté à des ventes en baisse et à un chiffre d'affaires anémique, le constructeur automobile est contraint de réduire ses coûts pour tenter de rester compétitif sur un marché européen encombré et difficile, alors que la demande baisse également en Chine.

L'entreprise prévoit de commencer à vendre des actifs assez rapidement. Elle n'a pas précisé quelles usines devraient être fermées, ni combien d'employés elle prévoit de licencier sur les quelque 300 000 personnes qu'elle emploie actuellement en Allemagne.

La Volkswagen ID.7 | Photo : Volkswagen

Des agendas différents, des solutions différentes

Sans surprise, cette nouvelle - dont l'imminence était connue - provoque des tensions palpables entre la direction de VW et ses employés. Si les deux parties s'accordent sur le diagnostic - ralentissement de la demande de véhicules électriques face à une concurrence chinoise accrue et une économie allemande en berne - les solutions envisagées divergent fortement selon le côté de la barrière qui sépare la direction des employés. La direction privilégie une réduction drastique des coûts, avec des fermetures d'usines et des licenciements massifs, afin de préserver la rentabilité à court terme. Les syndicats, quant à eux, plaident pour une approche plus sociale, mettant en avant la nécessité de préserver l'emploi et d'investir dans la formation des employés pour les adapter aux nouveaux enjeux de l'industrie automobile.

VW n'est pas seul

D'autres constructeurs automobiles allemands sont confrontés aux mêmes défis. Mercedes-Benz a notamment annoncé qu'elle allait intensifier ses mesures de réduction des coûts. Porsche, propriété de Volkswagen, prévoit de réduire le nombre de ses concessionnaires en Chine et de mettre en œuvre ses propres mesures de réduction des coûts.

La restructuration annoncée par Volkswagen témoigne des difficultés que traverse l'industrie automobile allemande face à la concurrence chinoise et à la transition vers l'électrique. Si la réduction des coûts est une nécessité pour préserver la compétitivité de l'entreprise, les tensions sociales qui en découlent soulèvent des questions cruciales sur l'avenir de l'emploi dans le secteur.