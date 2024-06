Volkswagen investit cinq milliards dans Rivian

Le groupe Volkswagen a annoncé mardi son intention d’investir jusqu’à cinq milliards de dollars dans Rivian, le fabricant américain de véhicules électriques. Cet investissement marque le début d’une nouvelle coentreprise contrôlée de manière égale par les deux constructeurs.

L’objectif est de partager les architectures et logiciels des véhicules électriques.

Détails de l’investissement

L’investissement initial de Volkswagen sera d’un milliard, suivi d’un apport supplémentaire de quatre milliards. Les deux entreprises visent à lancer des véhicules profitant de cette coentreprise avant 2030, tout en continuant leurs opérations de production de manière indépendante. À court terme, Volkswagen pourra utiliser les plateformes électriques et logicielles de Rivian pour accélérer le développement de ses propres produits tout électriques.

Le président de Rivian, RJ Scaringe, a exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat via une déclaration par courriel.

« Depuis les premiers jours de Rivian, nous nous sommes concentrés sur le développement de technologies très différenciées, et il est excitant qu’une des plus grandes et respectées entreprises automobiles du monde ait reconnu cela. »

Selon RJ Scaringe, ce partenariat permettra non seulement d’étendre la portée des logiciels et de l’architecture de Rivian grâce à la présence mondiale de Volkswagen, mais aussi de sécuriser les besoins en capital de Rivian pour une croissance substantielle.

Rivian R1T | Photo : Rivian

Rivian R2 | Photo : Rivian

Implications pour Rivian

Ce partenariat avec Volkswagen est crucial pour Rivian, qui est bien connu pour son VUS R1S et sa camionnette R1T. L’investissement fournira à l’entreprise naissante les fonds nécessaires pour développer son prochain modèle, le VUS R2, qui sera plus petit et plus abordable. Son lancement est prévu pour l’année 2026.

Avec ce partenariat, le respect de cet échéancier devient de plus en plus possible et réaliste.

Après l’annonce de l’entente, les actions de Rivian ont bondi de 30 % dans les échanges boursiers prolongés du Nasdaq, augmentant la capitalisation de l’entreprise de plus de trois milliards.

Avantages pour Volkswagen

Oliver Blum, le chef de la direction de Volkswagen, a souligné que ce partenariat permettra de créer une architecture technologique de pointe. « Grâce à notre coopération, nous apporterons les meilleures solutions à nos véhicules plus rapidement et à moindre coût. »

Le partenariat est intéressant, car il combine vraiment les forces des deux entreprises. Les nouveaux constructeurs qui souhaitent percer le marché des véhicules électriques sont confrontés à l’accès difficile aux liquidités. L’arrivée de Volkswagen dans l’équation vient grandement aider la situation de Rivian, et comme nous l’avons vu, le géant allemand va profiter des technologies développées par Rivian.

Nous n’avons certainement pas fini de parler de ce partenariat, qui devrait se traduire par l’arrivée de produits intéressants pour les deux entreprises. Et, en bout de piste, c’est le consommateur qui gagne, car il va se retrouver devant plus de choix.