Des jeux vidéo bientôt dans votre véhicule Volkswagen

Volkswagen a annoncé lundi qu’elle allait équiper ses véhicules de la plateforme de jeux vidéo AirConsole, et ce, à partir du mois de septembre. Les premiers modèles qui vont en profiter seront les créations électriques ID.3, ID.4, ID.5 et ID.7, ainsi que les Golf, Passat et Tiguan.

Attendez toutefois avant de contacter votre concessionnaire, car la fonctionnalité ne sera qu’offerte en Europe au départ. Aucune mention n’a été faite concernant le marché nord-américain lors de l’annonce.

On peut deviner que ça viendra.

BMW propose déjà la plateforme AirConsole avec certains de ses produits, comme la plus récente Série 5.

Et que permet cette plateforme ? Essentiellement, jouer à des jeux vidéo à l’écran multimédia du véhicule, y compris en configuration multijoueur, en utilisant un téléphone intelligent comme manette.

Il est important de souligner que le jeu est possible lorsque le véhicule est à l’arrêt. Voilà une façon de passer le temps lors des séances de recharge, notamment, ou lorsqu’on attend quelqu’un qui fait une course.

AirConsole est une application développée par la firme suisse N-Dream. Selon son site internet, elle propose actuellement 137 jeux, dont certains lui sont exclusifs. Et la variété est à l’honneur, avec des jeux éducatifs (jeu-questionnaire, jeux de mots), ainsi que des classiques comme Tetris, et certains qui ressemblent beaucoup à Mario Kart de Nintendo.

Les jeux sont gratuits, mais des abonnements sont possibles et offrent des avantages, comme la possibilité de se connecter à un plus grand nombre de joueurs, de passer les pauses publicitaires, de profiter d’un plus grand nombre de jeux, etc.