• Volvo a vu ses ventes bondir de 31 % en mai par rapport à la même période l’an dernier.

• C’est bien pour Volvo, mais surtout, ça annonce des bonnes choses pour l’industrie.

Chaque début de mois, nous sommes bombardés par les résultats de ventes des constructeurs qui nous racontent à quel point le mois précédent a été extraordinaire. C’est de bonne guerre, leur travail est de mettre leurs produits et leurs bons rendements en valeur.

Ça ne mérite pas toujours une nouvelle, mais lorsqu’une situation particulière attire notre attention, on s’y intéresse. Comme cette hausse de 31 % des ventes de Volvo en mai, comparativement aux performances de l’entreprise pour la même période en 2022. Ses ventes ont augmenté de 40 % en Europe, tandis qu’elles ont progressé de 49 % en Chine et de 14 % aux États-Unis.

Logo de Volvo Photo : D.Boshouwers

Concrètement, la firme d’origine suédoise a écoulé 60 398 véhicules lors des 31 jours de mai. Outre le fait que plus de gens ont acheté un produit Volvo, on note une reprise importante des activités qui avaient été plus difficiles à 2022, année au cours de laquelle les effets de la Covid-19 et la crise de la chaîne d’approvisionnement et celles des puces électroniques se faisaient toujours sentir.

Tout n’est pas revenu à la normale, il faut le souligner, mais un peu partout à travers l’industrie, on commence à voir des signes encourageants. Il reste du travail à faire, toutefois. Les inquiétudes des constructeurs et des consommateurs ne se sont pas encore dissipées, car les prix élevés persistent.

Pour y faire face, l’entreprise a récemment entamé un effort de réduction des coûts qui s’est traduit par la suppression de 1300 emplois. Ça, c’est la moins bonne nouvelle. La firme a aussi annoncé le mois dernier qu’elle retardait le début de l’assemblage de son VUS entièrement électrique EX90. Ça va maintenant se produire en 2024.