Congestion de quatre véhicules Waymo à conduite autonome

Congestion autonome de quatre véhicules Waymo à conduite… autonome

Les avancées de la technologie peuvent s’avérer extraordinaires, mais elles peuvent aussi donner lieu à des scènes cocasses. L’une d’elles s’est produite récemment dans les rues de San Francisco, où les Jaguar I-Pace de la compagnie Waymo sillonnent les rues de la ville de façon entièrement autonome, faisant fonction de taxis aux gens qui font appel à leur service.

Lors de notre récent passage là-bas, nous avons été amusés de voir ces véhicules circuler parmi tous les autres à travers la ville, sans problème apparent. Des histoires nous ont été racontées concernant des pépins rencontrés à l’endroit où ils doivent tous se garer la nuit (détails un peu plus bas), mais de ce que nous avons pu observer, ça fonctionne plutôt bien.

Cependant, c’est inévitable, des situations comiques peuvent survenir. Celle qui retient l’attention concerne un petit embouteillage qui a duré quelques minutes et qui a été filmé par une passante, visiblement amusée par la chose.

Taxi autonome en circulation | Photo : Waymo

Ce qui se produit dans la scène que vous pouvez voir plus bas, c’est qu’un véhicule Waymo arrive derrière un fourgon de livraison qui bloque sa voie. Alors qu’il s’apprête à le doubler, il rencontre un autre véhicule Waymo, qui stoppe bien sûr sa course. Les véhicules s’étudient afin de voir ce que l’autre va faire, et demeurent immobiles. L’ironie, c’est que derrière chacun se pointe un autre véhicule Waymo, coinçant ainsi la circulation. Heureusement, le véhicule venant en sens inverse de celui bloqué par le fourgon de livraison fini par « comprendre » qu’il peut s’avancer, ce qui libère le bouchon.

Il faut savoir que si des gens sont à l’intérieur des véhicules, ils peuvent appeler au centre de contrôle pour obtenir de l’aide et ainsi faire débloquer la situation.

D’autres scènes amusantes ont déjà été filmées dans le passé, notamment aux endroits où les véhicules doivent se garer la nuit. On peut le voir dans la vidéo ci-bas, les modèles deviennent un peu confus devant un peu trop de circulation, et au début, leur instruction était de klaxonner après quelques secondes devant une impasse. Le problème, c’est que lorsque 20 ou 30 véhicules Waymo sont au même endroit et que tous se mettent à klaxonner, ça devient rapidement cacophonique, et insupportable pour les occupants des édifices avoisinants, surtout lorsque la situation se produit en pleine nuit.

Heureusement, plus de peur que de mal.

On se souviendra qu’un accident impliquant un véhicule Cruise Origin de General Motors avait fait un mort à pareille date l’année dernière. Un piéton avait été frappé par un autre véhicule (avec conducteur) et avait été projeté devant un véhicule Cruise, qui ne s’est pas arrêté et a traîné l’individu sur une distance importante (20 pieds) avant de s’arrêter.

La permission de faire circuler des véhicules à conduite autonome dans les rues de la ville avait alors été retirée à Cruise, qui a depuis délaissé la région, au profit de Waymo.