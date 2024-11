Barcelone, Espagne — Imaginez un hippopotame qui décide de s’inscrire à une course de 400 mètres, tout en portant un survêtement de haute couture. C’est un peu l’effet produit par l’Audi RS Q8 2025, un mastodonte qui peut vous écraser d’un coup de pédale, et qui le fait avec une élégance déconcertante.

Ce VUS fait partie de cette classe de véhicules que l’on aime en se demandant pourquoi. Sur les routes accidentées du Canada, est-ce qu’un monstre pareil a réellement sa place avec ses roues de 23 pouces ? Est-ce simplement une démonstration de muscles qui se cherche une raison d’être ?

Une version performance pour en remettre une couche

Il faut voir ce VUS comme un camion qui veut tout faire : être rapide comme des coupés sport, luxueux comme des limousines et assez pratiques pour transporter une équipe de hockey.

Avec ses 631 chevaux sous le capot et un prix qui frôle celui d’une maison de campagne, le RS Q8 est une extravagance, et ce n’est pas une extravagance de plus ou en moins qui va changer quelque chose à la facture. Et c’est justement là tout l’intérêt. Parce que lorsqu’on parle de performance et de luxe, le sens pratique passe au second plan.

Audi RS Q8 2025, de profil | Photo : Audi

Audi RS Q8 2025 — quoi de neuf ?

Pour 2025, Audi a gardé l’essence même de son RS Q8, mais avec quelques ajustements. Le V8 biturbo de 4,0 litres est toujours là (et l’on ne s’en plaint pas), mais il a été retravaillé pour offrir un peu plus de « oumph » avec 631 chevaux au lieu de 591. On s’approche des 657 du Lamborghini Urus.

Audi a également mis à jour certaines technologies embarquées, y compris un nouveau système multimédia encore plus réactif et des aides à la conduite améliorées.

Le châssis a été légèrement ajusté pour mieux gérer le poids imposant dans les virages, même si l’idée d’un VUS capable d’attaquer les courbes reste un concept un peu… contradictoire.

Audi RS Q8 2025, trois quarts avant | Photo : Audi

Design du Audi RS Q8 2025 - 8,5/10

Côté design, il faut avouer que l’Audi RS Q8 a de la gueule. Ce n’est pas un VUS qui se cache derrière des courbes douces et subtiles.

Non, ici tout est musclé. La calandre béante, les prises d’air agressives et les passages de roues élargis annoncent clairement ses intentions : c’est un char d’assaut. Mais un char d’assaut avec du style, s’il vous plaît ! Les jantes de 23 pouces semblent ridiculement grandes sur n’importe quel autre véhicule, mais ici, elles semblent parfaitement à l’échelle et ajoutent une touche « bad boy » au modèle, ce qui lui sied à merveille. Et les prises d’air ? Elles sont si énormes qu’on pourrait presque y installer une famille de pigeons sans qu’elle gêne le flux d’air.

Bref, le RS Q8 ne cherche pas à passer inaperçu. C’est un mastodonte qui, peu importe l’angle que l’on prend pour l’admirer, crie : « J’arrive ! Dégagez ! »

Audi RS Q8 2025, intérieur | Photo : Audi

Audi RS Q8 2025, sièges, tableau de bord | Photo : Audi

Intérieur du Audi RS Q8 2025 – 9,0/10

À l’intérieur, c’est un autre univers. On vous plonge dans un cocon de luxe absolu. Les cuirs finement cousus, l’Alcantara, les accents en carbone et en aluminium brossé transforment chaque trajet en une expérience cinq étoiles. Les sièges avant, chauffants et ventilés, vous tiennent bien en place, même si vous décidez d’utiliser toute la cavalerie.

À l’arrière, il y a suffisamment de place pour que vos passagers se croient dans une limousine. L’insonorisation est telle qu’on pourrait presque croire que le bruit associé aux cônes de construction et à la rencontre de nids-de-poule disparaît par magie (presque… car la suspension finit par vous rappeler la réalité, surtout avec des roues de 23 pouces).

Technologie du Audi RS Q8 2025 – 9,0/10

Le tableau de bord à affichage numérique « Virtual Cockpit » est impressionnant, avec des surfaces personnalisables allant de la navigation GPS aux données de performance. L’écran tactile central de 10,1 pouces est plus réactif que celui de votre dernier téléphone, et le système multimédia MMI (Multi Media Interface) est toujours aussi intuitif. En prime, la chaîne audio Bang & Olufsen brille par sa clarté sonore.

Mais ce n’est pas tout ; comme bien des modèles Audi, le RS Q8 est aussi équipé de toute une armada de systèmes d’aides à la conduite, dont le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie et une caméra à 360° pour vous aider à stationner en ville.

Audi RS Q8 2025, moteur | Photo : Audi

Motorisation du Audi RS Q8 2025 – 9,0/10

Le cœur de la bête, c’est son moteur V8 biturbo de 4,0 litres qui développe maintenant 631 chevaux et 590 lb-pi de couple. Ça, c’est assez pour propulser ce pachyderme de 0 à 100 km/h en seulement 3,6 secondes. Oui, vous avez bien lu ; un VUS de plus de deux tonnes qui mesure ses chronos à ceux habituellement réservés aux coupés exotiques.

Au Canada, entre les bouchons de circulation et les zones de travaux, il est presque criminel de posséder une telle puissance sans pouvoir en profiter pleinement. Mais la magie du RS Q8, c’est qu’il vous fait sourire, même quand vous roulez à 30 km/h derrière un tracteur de chantier.

Audi RS Q8 2025, trois quarts arrière | Photo : Audi

Conduite du Audi RS Q8 2025 – 9,0/10

Grâce à la suspension pneumatique adaptative, le modèle peut voir son comportement passer du confort d’un tapis volant à la rigidité d’une voiture de sport en un clic.

En mode confort, le RS Q8 absorbe relativement bien les imperfections de la route, même si les pires nids-de-poule finiront quand même par se faire sentir. En mode dynamique, il se transfigure, avec une tenue de route qui vous fera douter des lois de la physique pour un véhicule de cette taille.

Nous l’avons testé sur circuit et les résultats sont impressionnants. La direction est précise, et grâce au système de roues arrière directrices, il se manœuvre avec une agilité surprenante.

Mais soyons réalistes : peu de gens pousseront cette machine à ses limites sur le chemin du retour de l’épicerie. Personne ne va acheter un VUS pour aller à des séances de courses sur un circuit routier.

Consommation de l’Audi RS Q8 2025 – 7,0/10

On ne s’attend pas à des miracles de la part d’un V8 aussi puissant. Avec une consommation annoncée à 16 litres/100 km en ville (et probablement bien plus en réalité si vous jouez trop souvent avec l’accélérateur), ce n’est pas l’option la plus écologique sur le marché.

Mais encore une fois, est-ce que quelqu’un achète un RS Q8 en pensant à la planète ? Disons que c’est un compromis : vous ne pourrez pas passer à la station-service sans frémir un peu, mais chaque litre d’essence brûlé vous offrira un plaisir de conduite incomparable.

Audi RS Q8 2025, arrière | Photo : Audi

Le mot de la fin

L’Audi RS Q8 2025 est une démonstration de puissance brute et de luxe raffiné, le tout emballé dans un format de VUS capable de tout, sauf d’être discret.

Sur les routes du Canada, c’est une espèce de paradoxe roulant. D’un côté, il est presque absurde d’avoir autant de puissance pour un réseau routier en éternelle réparation, mais de l’autre, il est difficile de ne pas succomber à son charme imposant et à son raffinement sans pareil.

Si vous voulez un VUS qui vous donne l’impression de dominer le monde, le RS Q8 est un choix difficile à battre.

Les concurrents du Audi RS Q8 2025

– Aston Martin DBX

– BMW X5M/X6M

– Mercedes Benz GLE 63 AMG

– Porsche Cayenne Turbo

Audi RS Q8 2025, avant | Photo : Audi

Audi RS Q8 2025, feux, hayon | Photo : Audi