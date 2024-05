• Auto123 a eu l’occasion de conduire la version 3WT du Chevrolet Silverado EV 2024.

Oshawa, Ontario - La semaine prochaine, nous allons effectuer un petit détour du côté de Détroit, au Michigan, afin de faire l’essai de la version RST du Chevrolet Silverado EV, la mouture électrique tant attendue de la camionnette pleine grandeur de General Motors.

Au menu, lors du lancement du modèle, trois variantes seront proposées, soit les 3WT et 4WT, destinées surtout aux entrepreneurs (WT = Work Truck), ainsi que la variante de performance RST.

Au Canada, notez que les variantes WT seront offertes au grand public dès cette année, alors que leur accès à monsieur et madame tout le monde aura lieu en 2025 chez nos voisins du sud.

Et nous avons eu la chance d’en faire un très court essai, alors que nous nous trouvions du côté d’Oshawa pour des ateliers sur les outils de remorquage offerts avec les camionnettes de GM. Un article suivra là-dessus, mais nous ne pouvions pas passer sous silence ce premier contact avec le Silverado EV, avant l’essai de la semaine prochaine.

Voir aussi : Chevrolet revoit à la hausse l’autonomie du Silverado EV, mais aussi son prix

Le Chevrolet Silverado EV 3WT 2024, avec remorque | Photo : D.Rufiange

La courte introduction a eu lieu sur la piste d’essai de General Motors, sur ses terrains d’Oshawa. Nous avons pu effectuer quelques tours sur un circuit ovale de deux km, avec une remorque de quelque 5000 livres attelée à l’arrière, rien de moins.

Un essai de six kmn’est pas suffisant pour un portrait complet du modèle, on s’entend, mais nous nous sommes concentrés sur trois éléments afin de nous mettre quelques éléments en bouche.

L’autonomie du Chevrolet Silverado EV 3WT 2024

Ce qui est annoncé pour les trois variantes, c’est 632 km pour le modèle d’entrée de gamme 3WT, 724 pour la version 4WT, ainsi que 708 pour la déclinaison RST.

Quant à la puissance, elle est de 510 chevaux et 600 lb-pi de couple avec les modèles WT, ce qui est amplement suffisant. La variante RST est davantage axée sur la performance avec 754 chevaux et 785 lb-pi de couple.

Quant à la capacité de remorquage, elle est de 12 500 livres avec la version 3WT, 10 000 livres avec les autres.

Voilà pour les chiffres.

Ce que j’ai surveillé, c’est le ratio entre le nombre de kilomètres parcourus et ceux retranchés à l’indicateur du tableau de bord. Au démarrage, une liberté de 430 km était affichée. Après avoir parcouru 6 km, le rassurant chiffre de 424 km brillait à l’écran. Ça promet d’être mieux à vide.

Chevrolet Silverado EV 3WT 2024, port de chargement | Photo : D.Rufiange

Bien sûr, ça va prendre un essai plus long, mais ce premier contact est convaincant à ce chapitre, surtout qu’une charge était greffée à l’arrière… et que je me suis permis deux ou trois bonnes accélérations.

Un récent essai du Ford F-150 Lightning 2023 m’a laissé pantois à ce niveau. Pour 516 km affichés, il n’en restait que 285 après avoir franchi 117 km. Sans blague, des données inquiétantes. À la décharge de Ford, la version Lightning est basée sur un F-150 régulier, alors que GM a développé sa camionnette comme un produit électrique d’abord. Ford voudra assurément faire mieux avec la prochaine génération du modèle Lightning, qui a été retardée d’une année récemment, soit dit en passant (2025 à 2026).

Accélération et régénération du Chevrolet Silverado EV 3WT 2024

La deuxième chose étudiée a été la force déployée à l’accélération. La sensation est tellement différente de celle que l’on ressent avec un modèle à essence. C’est d’une douceur exemplaire. Ça fait penser à l’utilisation d’un mode Eco avec un modèle électrique. On sent une restriction, mais la poussée est linéaire et convaincante.

Tout ça avec la version à 510 chevaux ; ce sera encore plus probant avec celle à 754 forces.

Quant à la régénération, on nous expliquait qu’elle était plus importante avec la remorque, en raison du poids supplémentaire. Nous irons chercher des informations additionnelles sur ce détail afin d’en saisir toutes les subtilités, mais la conduite à une pédale semblait très bien adaptée à ce modèle avec un attelage à l’arrière.

Chevrolet Silverado EV 3WT 2024, de profil | Photo : D.Rufiange

Un premier contact probant, donc. Nous aurons bien sûr plus d’informations à vous transmettre à la suite de notre essai de la variante RST la semaine prochaine.

Chose certaine, si l’autonomie promise est respectée du côté de General Motors avec les camionnettes électriques, ça va ruer dans les brancards chez Ford.

Chevrolet Silverado EV 3WT 2024, intérieur | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Silverado EV 3WT 2024, hayon | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Silverado EV 3WT 2024, écusson Silverado | Photo : D.Rufiange

Chevrolet Silverado EV 3WT 2024, écusson WT | Photo : D.Rufiange