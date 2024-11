• Auto123 met à l'essai de la Honda Passport Édition noir 2024.

On a vu apparaitre de nombreuses versions de style « édition noir » sur le marché ces dernières années. On peut parler d’une tendance. Mitsubishi en a une, Mercedes en avait une, même si elle l'appelait « Obsidian » (pour le Jeep Wagoneer).

Dans le cas du Honda Passport, cependant, l’Édition noir est également la finition la plus élevée de la gamme, ajoutant à la fois des caractéristiques stylistiques et fonctionnelles.

Honda Passport Édition noir 2024, avant | Photo : D.Heyman

Design du Honda Passport Édition noir 2024 - 7,0/10

Depuis les piliers A, la tôle est ponctuée d'un subtil renflement du capot, d'un nez carré avec une calandre plus verticale et d'entourages de phares antibrouillard plus cool. En fin de compte, c'est la forme de la calandre, les jantes noircies et les insignes qui attirent l'attention, ainsi que le pare-chocs arrière avec ses deux gros embouts d'échappement et la couleur Sonic Grey Pearl. Cette teinte ressemble à la nuance de gris que l'on retrouve chez de nombreux équipementiers ces derniers temps, et elle fonctionne plutôt bien ici.

La calandre et la plage arrière sont également ornées d'écussons « Édition noir ».

Honda Passport Édition noir 2024, intérieur | Photo : D.Heyman

Intérieur

À l'intérieur, les panneaux de porte, les sièges et le volant sont ornés de surpiqûres rouges contrastées. Pour le reste, c'est un Passport typique, ce qui signifie un tableau de bord numérique avec de gros graphiques clairs, une boîte de vitesses à bouton, à mon avis un moins bon choix qu'un levier traditionnel, et un écran tactile de 8 pouces pour l'infodivertissement. En plus des couleurs spéciales, l’Édition noir ajoute des sièges avant ventilés, un système audio haut de gamme à 10 haut-parleurs et un volant chauffant gainé de cuir, entre autres.

En termes d'espace, il y a pratiquement autant de place ici que dans les deux premières rangées du Pilot, ce qui en fait un environnement très spacieux. Les sièges avant sont bien rembourrés et offrent juste ce qu'il faut de soutien pour ne pas vous écraser les côtes et les hanches.

L'espace de chargement à l'arrière est également satisfaisant, grâce au bac de rangement sous le plancher, idéal pour les objets sales et mouillés.

Le passage à la version haut de gamme Édition noir ajoute un hayon mains libres.

L'intérieur est bien agencé, les matériaux de première qualité - dans certains cas, ils semblent plus dignes d'une Acura. La position du conducteur est confortable, avec suffisamment d'espace pour les jambes et la tête, même pour les conducteurs de grande taille. Le volant imposant serait à sa place dans une berline sportive de luxe.

En ce qui concerne la deuxième rangée, il y a en fait plus d'espace pour les passagers que dans le Pilot, car ce modèle doit intégrer une troisième rangée, et cela se voit.