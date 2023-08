• Auto 123 met à l’essai le Lexus RZ 450e 2023.

Lexus, à l’instar de la maison-mère Toyota, est en retard dans la course à l’électrification. Les priorités n’ont pas toujours été là, à tort ou à raison, mais on a promis de rattraper le temps perdu alors que plusieurs nouveaux modèles sont attendus d’ici 2030.

En 2035, la compagnie souhaite être 100 % électrique, comme plusieurs de ses rivales.

Cette année, on a droit au premier véhicule avec ce RZ, le cousin du bZ4X chez Toyota. On peut prendre différents angles pour l’analyser. On peut l’examiner comme produit propre, avec ses qualités et ses défauts, mais on peut aussi le scruter en le comparant à ses rivaux directs.

C’est là que l’exercice est plus périlleux pour Lexus.

Mais tout n’est pas noir ou blanc avec ce RZ. En fait, ce VUS est tout en nuance.

La nouvelle Lexus RZ 450e 2023 Photo : D.Rufiange

Le design du Lexus RZ 450e 2023 : un style réussi

Lexus s’est dotée d’une image forte en 2011 en introduisant une grille de forme trapézoïdale. Ça lui a permis de faire un pas en avant, mais elle en est devenue prisonnière, au point où elle devient caricaturale, voire difficile à réinventer. Avec l’électrification s’accompagne la chance de passer à autre chose, puisqu’on n’a plus besoin de grille. On a néanmoins décidé de conserver la forme de trapèze avec le design du museau, mais c’est quand même bien fait.

À l’arrière, la présentation détonne. On a réussi à créer une nouvelle signature, ce qui est intéressant. La lunette, très inclinée, ainsi que ce feu qui court d’un flanc à l’autre, ajoute une touche visuelle qui accroche l’œil. Je suis moins convaincu de la découpure que l’on peut voir aux extrémités, comme si le panneau de carrosserie avait été déchiré. Cet élément risque de moins bien vieillir.

L’analyse du style de véhicule demeure toujours subjective. C’est un terrain glissant. En bout de piste, si l’acheteur le trouve beau, n’est-ce pas tout ce qui compte ?

L'intérieur de Lexus RZ 450e 2023 Photo : D.Rufiange

À l’intérieur du Lexus RZ 450e 2023

Une fois à bord, on reconnaît l’environnement Lexus, bien qu’adapté à la réalité électrique et à la mode actuelle, considérant qu’il s’agit ici du modèle le plus récent de la marque. On se réjouit de retrouver le nouveau système multimédia de la compagnie. Plus moderne, plus convivial, plus complet et plus réactif, il réagit surtout aux fonctions tactiles, ce qui signifie que l’horrible pavé de Lexus qui donnait accès à l’écran avec les anciens modèles n’est plus. Seulement pour ça…

La présentation est chargée, spécialement vers le haut où l’on a planté les buses d’aération, un peu comme si l’on avait manqué d’espace plus bas. La taille de l’écran, à 14 pouces, y est pour quelque chose. Quant aux contrôles, on retrouve des molettes et boutons pour la température, le volume et les fonctions de dégivrage, mais tristement, les contrôles pour les sièges chauffants et quantité d’autres commodités ne sont accessibles qu’à l’écran.

Bas de console du Lexus RZ 450e 2023 Photo : D.Rufiange

La console centrale est très épurée et le sélecteur de rapports est on ne peut plus simple d’utilisation ; voilà qui est réjouissant, considérant l’inutile complexité de plusieurs approches ailleurs dans l’industrie.

On se réjouit aussi de la position de conduite qu’on se dégote rapidement et de l’excellente visibilité qu’on a vers l’avant (ça demeure perfectible à l’arrière et sur les flancs, mettons). Le niveau d’insonorisation est aussi remarquable, ce qui nous permet de savourer davantage la qualité de la chaîne audio.

Lexus RZ 450e 2023 bleu Photo : D.Rufiange

Les versions du Lexus RZ 450e 2023

Lexus propose son RZ de trois façons, soit en configuration Signature, Luxe et Exécutif. C’est la version de milieu de gamme que nous avions à l’essai. En fait, pour être technique, Lexus parle du groupe Luxe pour la version Signature alors que le modèle Exécutif est un tout inclus. Le prix de base de notre version était de 64 950 $, auquel il faut ajouter 9100 $ pour le groupe Luxe. Avec les exorbitants frais de transport et de préparation de 2200 $, la facture totale s’affichait à 76 383 $.

Et que propose le groupe Luxe, pour 9100 $ ? Voici quelques-unes des caractéristiques ajoutées.

Sièges avant ventilés ;

Moniteur à vue panoramique ;

Alertes pour les angles morts et la circulation transversale arrière ;

Hayon à déploiement électrique et activation avec le mouvement du pied ;

Rétroviseurs extérieurs chauffants avec fonction d’inclinaison en marche arrière ;

Rétroviseurs repliables de façon électriques (atténuation automatique côté conducteur) ;

Système d’aide au stationnement avec freinage d’urgence automatique ;

Caméra de recul avec moniteur pour le guidage ;

Système de chauffage frontal radiant aux genoux ;

Toit panoramique.

Comme toujours, à vous de voir où se situe votre zone de confort… et votre budget.

Logo de Lexus RZ 450e 2023 Photo : D.Rufiange

Les composants mécaniques du Lexus RZ 450e 2023

Le RZ repose sur la plateforme e-TNGA du groupe Toyota. Dédiée aux produits électriques, elle met de l’avant une structure en acier que l’entreprise décrit comme légère et très rigide. On retrouve sous le plancher un bloc-batterie de 71,4 kWh, composé de 96 cellules. La batterie est elle-même servie par un système de refroidissement et de chauffage de l’eau qui vise à la maintenir à une température idéale.

Quant à la puissance offerte, elle est de 308 chevaux, ce qui est amplement suffisant pour l’utilisation que l’on fait de ce type de modèle.

Quant à l’autonomie annoncée, elle est décevante ; 354 km avec un RZ équipé de roues de 18 pouces, 315 km avec des roues de 20 pouces. C’est un peu conservateur, car il est possible de faire plus, mais lorsqu’on compare avec la concurrence, on est à court.

Aperçu de Lexus RZ 450e 2023 de l'arrière Photo : D.Rufiange

Pire, lorsqu’on lance le système de climatisation, la perte est drastique. Comme vous pouvez le constater sur les photos, mon autonomie une fois pleinement chargée est passée de 334 km à 264 km avec l’activation du système. J’ai questionné les gens de Lexus Canada à ce propos et l’on est au courant de la baisse spectaculaire (j’ai déjà vu mon autonomie fondre de 100 km avec un Toyota bZ4X en lançant la climatisation). On m’a expliqué qu’on travaillait sur une solution logicielle qui allait améliorer les choses.

Tout ça reste à voir, bien sûr.

Et qu’en sera-t-il de cette baisse drastique l’hiver, alors qu’on perd au moins 25 % d’autonomie par temps froid ? Il faudra voir quels types de correctifs seront apportés.

Roues du Lexus RZ 450e 2023 Photo : D.Rufiange

Comment est la conduite du Lexus RZ 450e 2023 ?

Quant à l’expérience au volant, honnêtement, c’est sans histoire, mais surtout sans reproche. La douceur de roulement est exceptionnelle et le niveau de confort est exactement ce à quoi l’on s’attend d’un produit Lexus. On sent bien sûr une certaine lourdeur, mais ce n’est pas aussi excessif que ce que j’ai pu constater avec certains rivaux, notamment le VUS EQE de Mercedes qui affiche environ 500 kg de plus que le RZ.

Il sera intéressant de mettre à l’essai le véhicule en condition hivernale, bien sûr pour examiner les performances en matière d’autonomie, mais aussi pour découvrir le rouage intégral Direct4 de Lexus. L’approche avec le RZ promet une potentielle répartition du couple de 100 % vers l’avant ou l’arrière, selon la situation. La plus grande instantanéité des systèmes électriques rend toujours la chose intéressante, aussi. Bref, nous aurons l’occasion d’y revenir.

Lexus RZ 450e 2023. port de chargement Photo : D.Rufiange

Le mot de la fin

Pris individuellement, le RZ est loin d’être inintéressant. Il a plusieurs des qualités requises pour séduire (style, confort, équipement, conduite), mais lorsqu’on y va de quelques comparaisons, il est impossible de ne pas être déçus. L’autonomie, notamment, le place en situation d’infériorité vis-à-vis ses rivaux, à commencer par le Cadillac Lyriq qui propose autour de 500 km, ainsi que le Tesla Model Y.

Lexus devra s’ajuster rapidement à ce chapitre si elle veut vendre son RZ et demeurer dans le coup. Pour le reste, l’exécution est sans faille.

Fiche technique de Lexus RZ 450e 2023 RZ 450e TI

Fiche technique de Lexus RZ 450e 2023 RZ 450e Executif TI

Écran tactile de Lexus RZ 450e 2023 Photo : D.Rufiange

Vos questions concernant le Lexus RZ 450e 2023

Comment est-ce que Lexus a réussi à garder le poids de son modèle somme toute raisonnable ?

On le mentionnait, le châssis fait d’acier à haute résistance y est pour beaucoup, tout comme l’utilisation d’un capot en aluminium. En fait, on a réduit le poids partout où l’on pouvait le faire.

Est-ce que le RZ profite de la même batterie que le Toyota bZ4X ?

Incroyablement, non. La batterie du RZ est celle du groupe Prime Planet Energy Solutions (une coentreprise entre Toyota et Panasonic) alors que celle du bZ4X est du groupe chinois CATL (Contemporary Amperex Technology Limited).

Quelle est la capacité pour la recharge rapide ?

Elle est de 150 kW sur une borne rapide.

Points forts Qualité de constructions

Qualité de constructions Style audacieux

Style audacieux Douceur de roulement Points faibles Autonomie décevante

Autonomie décevante Perte importante d’autonomie à l’activation de la climatisation

Perte importante d’autonomie à l’activation de la climatisation Visibilité arrière limitée

Phare du Lexus RZ 450e 2023 Photo : D.Rufiange

Les concurrents du Lexus RZ 450e 2023

Audi Q4 e-tron

Cadillac Lyriq

Genesis GV70

Mercedes-EQ EQE VUS

Volvo XC40 Recharge

Tesla Model Y