Le Toyota bZ4X change de nom et devient le bZ 2026. Il va faire ses débuts chez les concessionnaires canadiens lors de la deuxième moitié de 2025, profitant au passage d’une augmentation de son autonomie et de sa puissance, en plus de proposer quelques ajustements en matière de design, tant à l’extérieur qu’à l’intérieur.

Le prix du véhicule électrique reste à annoncer ; ce sera à l’approche de la date de lancement.

Le Toyota bZ4X 2026, au chargement | Photo : Toyota

Toyota bZ 2026 — quoi de neuf ?

Assurément porteur de l’appellation de véhicule la moins accrocheuse sur le marché, le bZ4X se libère du talon d’Achille qu’était son nom pour maintenant simplement s’appeler le bZ.

Plus important, pour son rafraîchissement de mi-cycle, le groupe motopropulseur du premier véhicule électrique de Toyota à arriver sur le marché nord-américain a été ajusté pour offrir jusqu’à 25 % plus d’autonomie par rapport au modèle actuel, et jusqu’à 50 % plus de puissance.

L’avant a également été mis à jour, tandis qu’à l’intérieur, l’écran tactile du système multimédia passe à 14 pouces et est accompagné d’un nouveau tableau de bord. Le modèle 2026 intègre également des palettes de changement de vitesse montées au volant contrôlant une fonction de freinage régénérateur.

Le Toyota bZ4X 2026, de profil | Photo : Toyota

Le Toyota bZ4X 2026, intérieur | Photo : Toyota

Design du Toyota bZ 2026

Toyota a modifié l’avant de son modèle pour le rendre « plus élégant », avec de légères modifications touchant l’éclairage et le museau.

À l’intérieur, le plus imposant écran multimédia de 14 pouces — inclus de série — repose dans une nouvelle planche de bord et au-dessus d’une console centrale modifiée. Le tableau de bord est plus mince et devient un peu plus éclatant grâce à l’éclairage d’ambiance comptant 64 couleurs. La console intègre deux chargeurs pour téléphones intelligents.

Les options de couleurs sont à nouveau nombreuses pour l’extérieur en 2026, y compris la possibilité de choisir une approche bicolore.

Le Toyota bZ4X 2026, trois quarts arrière | Photo : Toyota

Motorisation du Toyota bZ 2026

Toyota répond à l’une des critiques concernant le bZ4X depuis son arrivée sur le marché, à savoir son autonomie. Le bZ à traction intégrale 2026 profite donc d’une plus grosse batterie de 77 kWh, ce qui augmente l’autonomie de 367 km à 460 km (pour le modèle XLE à traction intégrale ; la version Limited à traction intégrale offre jusqu’à 430 km d’autonomie). La configuration à traction comprend une batterie de 57,7 kWh, bonne pour une autonomie maximale de 378 km.

En plus de la nouvelle fonction de freinage régénérateur, d’autres ajouts conçus pour tirer le maximum d’autonomie du groupe motopropulseur comprennent un système de pompe à chaleur et le chauffage des sièges avant et du volant (pour aider à réduire l’utilisation du système de chauffage de la voiture). En option, on offre aux acheteurs le chauffage radiant des pieds et des jambes à l’avant, la ventilation des sièges avant et le chauffage des sièges arrière.

Notez que le bZ 2026 est équipé du port NACS (North American Charging System), ce qui permet bien sûr d’accéder à toutes ces stations de Tesla (bien qu’il soit intéressant de noter que le communiqué de presse de Toyota évite soigneusement de mentionner le nom de Tesla).

En utilisant un chargeur rapide à courant continu, les propriétaires devraient pouvoir charger leur bZ de 10 % à 80 % en environ une demi-heure. La recharge AC de niveaux 1 et 2 sera également plus rapide grâce à un chargeur embarqué de 11 kW de plus grande capacité. Le bZ est doté d’une nouvelle fonction de préconditionnement de la batterie qui devrait également aider à accélérer la recharge, en particulier lorsque les températures sont moins optimales.

Le Toyota bZ4X 2026, trois quarts avant | Photo : Toyota

Quant à l’augmentation de la puissance, Toyota affirme qu’elle provient principalement des essieux améliorés (eAxles), qui utilisent désormais des semi-conducteurs en carbure de silicium. Le résultat est une puissance système de 338 chevaux (en hausse de 50 % par rapport aux 214 chevaux auparavant) pour le modèle à traction intégrale. (La variante à traction voit son gain de puissance être plus modeste, de 214 chevaux pour le modèle 2025 à 168 chevaux.

Tous les bZ 2026 sont équipés du système xMode de Toyota, qui permet aux conducteurs de choisir parmi des réglages adaptés aux conditions de conduite.

Versions du Toyota bZ 2026 au Canada