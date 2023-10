Véhicules d’occasion : six bonnes raisons d’opter pour eux

Est-ce que vous êtes sur le point de changer de véhicule et hésitez entre y aller avec un modèle neuf ou encore un autre d’occasion ? Sachez que les deux options comportent leur lot d’avantages. Pour les véhicules neufs, il y a le plaisir, bien sûr, de mettre la main sur un produit qui sera le vôtre dès le jour 1 et que vous pourrez davantage personnaliser à l’achat.

Dans le cas des véhicules d’occasion, il y a des éléments évidents comme un coût d’achat initial inférieur et la chance, peut-être, de mettre la main sur un modèle qui est hors prix sur le marché du véhicule neuf.

En ce qui concerne cette deuxième solution, voici six bonnes raisons d’opter pour elle.

1 — Coût d’achat initial

Parce que les gens ne se débarrassent pas des véhicules neufs qu’ils achètent après 6 mois ou 1 an, on retrouve sur le marché du véhicule d’occasion des modèles qui ont généralement 3 ans, au minimum. Cela a une incidence importante sur la différence de prix que l’on retrouve avec un véhicule neuf.

Prenons en exemple les coûts moyens des transactions. En 2023, le prix médian pour l’acquisition d’un véhicule neuf au pays a été de 64 215 $. Ça contraste beaucoup avec les 37 365 $ que représente le coût moyen d’un achat sur le marché de l’occasion, et ce, malgré une hausse record de la demande pour ce type de véhicules en raison de la crise des puces électroniques.

Cette différence d’un peu plus de 26 500 $ représente des opportunités d’économies intéressantes. Comme on le mentionnait, vous pouvez opter pour un véhicule plus haut de gamme ou mieux équipé. Vous pouvez aussi mettre ces économies dans vos poches et en faire ce qui vous plaît.

2 — La dépréciation

Tout modèle sur le marché voit sa valeur déprécier d’année en année. Cependant, aucun ne le fait à un rythme plus rapide qu’un véhicule neuf lors de ses premières années sur la route. Par exemple, des recherches effectuées en ce sens ont démontré qu’en moyenne, un produit perdait 20 % de sa valeur initiale au cours de la première année seulement.

Ça ramène le prix moyen d’un véhicule neuf de 64 215 $ à 51 372 $, après une année seulement.

C’est pire dans le cas de certains modèles, surtout dans l’univers du produit de luxe.

Par la suite, des baisses sont enregistrées chaque année et c’est plus évident lors des cinq premières années d’un modèle donné sur le marché. Au total, on parle en moyenne d’une dépréciation de quelque 50 % sur une période cinq ans. Les pertes sont énormes sur le long terme. Vous pouvez utiliser notre lien pour évaluer la valeur de votre véhicule actuel.

Évidemment, avec une voiture d’occasion, vous n’avez pas à absorber cette dépréciation. En fait, vous en profitez. Et même si votre véhicule usagé perd aussi de la valeur chaque année supplémentaire qu’il passe sur la route, la dépréciation est moindre après quatre ou cinq ans.

3 — Les frais d’assurance

Tout véhicule doit être assuré et règle générale, ce qu’on va vous exiger comme prime sera en relation directe avec la valeur du produit. Puisqu’un véhicule neuf vaut plus, et qu’il est généralement plus dispendieux à réparer en cas d’accident, ça fait grimper les primes.

Le site Ratehub.ca s’est intéressé à la chose. Une recherche effectuée sur des modèles 2010, ainsi que des véhicules neufs de l’année 2019, a permis d’en arriver à la conclusion suivante : les acheteurs qui ont opté pour un modèle 2010 ont économisé, en moyenne, de 5 % à 28 % sur leurs primes.

Véhicules usagés Photo : Auto123

4 — Un plus large éventail

Si vous vous rendez chez un concessionnaire de véhicules neufs, vous avez un large éventail de modèles, de couleurs, de niveaux d’équipement et d’options. Cependant, vous devez opter pour un produit de cette marque. Si vous souhaitez une autre marque, vous devez vous rendre chez un autre dépositaire.

Chez un concessionnaire de véhicules d’occasion, il vous sera possible d’essayer des modèles appartenant à différentes marques. Vous pourrez aussi choisir entre différents types de véhicules. De plus, vous aurez l’occasion d’essayer une panoplie de produits tout à fait différents afin de pouvoir prendre une décision plus éclairée. Même que dans certains, de grands concessionnaires de véhicules d’occasion peuvent vous proposer un véhicule donné sous différents habillages ou couleurs distinctes.

Si votre choix n’est pas entièrement arrêté sur le type de véhicules que vous souhaitez acquérir, l’option d’un grand concessionnaire de véhicules d’occasion est vraiment intéressante.

5 — Historique du véhicule

Jadis, lorsqu’on optait pour un véhicule d’occasion, on devait vivre avec l’inconnu quant à l’historique du modèle choisi. Avait-il été accidenté ? Est-ce qu’un droit de rétention le concernait ? Avait-il été inondé ? Bref, vous voyez le topo.

Aujourd’hui, grâce au rapport Carfax sur l’historique des véhicules, vous pouvez vraiment avoir l’esprit tranquille en faisant l’acquisition d’un modèle d’occasion. Ledit rapport vous indiquera si le véhicule que vous convoitez a été accidenté, s’il a fait l’objet d’une demande d’indemnisation, en plus de vous donner accès aux rapports d’entretien.

Vraiment, on parle d’un outil très utile qui permet d’aller de l’avant en toute confiance.

6 — De meilleurs véhicules

Il n’y a pas si longtemps, lorsqu’un modèle approchait les 200 000 km, il arrivait à la fin de sa vie utile. C’était donc moins intéressant d’y aller avec un véhicule d’occasion en ne sachant pas combien d’années il allait pouvoir nous offrir. De nos jours, avec les différentes avancées en matière de technologies et avec la qualité de construction des véhicules modernes, ces derniers durent plus longtemps que jamais. Les experts s’entendent pour affirmer que les modèles sont aujourd’hui conçus pour rouler sur 400 000 km, à condition de voir leur programme d’entretien être respecté par leurs propriétaires (d’où l’importance du rapport Carfax).

À l’époque, un véhicule d’occasion qui avait 100 000 km avait déjà un bon bout de fait. Aujourd’hui, on sait qu’il va pouvoir en effectuer trois, voire quatre fois plus.