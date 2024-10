L’événement N Day 2024 de Hyundai à Séoul a été l’occasion pour le constructeur de présenter son concept RN24. Ou plutôt, ce que l’entreprise baptise elle-même son « laboratoire roulant » de nouvelle génération. Ce modèle, dont l’une des missions est de mettre en vedette toutes les innovations qui se trament dans les studios et laboratoires de la marque, suit les traces des RM (Racing Midship), RN22e et N Vision 74, entre autres.

Le RN24 est également destiné à montrer la voie qu’emprunte Hyundai avec son développement de modèles N à haute performance et tout électriques. Nous avons déjà vu et mis à l’essai le Hyundai Ioniq 5 N, et en fait, le nouveau RN24 reprend le système électronique de puissance de ce modèle et l’intègre dans un châssis inspiré du Championnat du monde des rallyes. Le tout est géré par un logiciel de nouvelle génération pour maximiser les performances.

« Hyundai N n’est pas seulement une marque, mais une représentation de notre engagement envers l’innovation et la haute performance. Le RN24 témoigne de nos ambitions audacieuses pour l’avenir. » – Manfred Harrer, vice-président directeur et chef de l’unité technique de développement des performances et de Genesis

Le Hyundai RN24 | Photo : Hyundai

Conçu pour les eNthousiastes

Le RN24 est propulsé par le même système que celui utilisé avec la plateforme E-GMP de l’Ioniq 5 N. La capacité de la batterie est également la même à 84 kWh, mais le bloc a été repensé pour que tout puisse tenir dans un cadre plus compact. Le RN24 a donc un empattement plus court de 340 mm par rapport à l’Ioniq 5, ce qui en fait un véhicule appartenant à un segment plus compact, voire sous-compact.

De toute évidence, un véhicule de ce type a besoin d’une suspension spécialement développée, et les ingénieurs à l’origine du RN24 ont mis au point une configuration adaptée, mise en valeur par des sous-châssis singuliers amortis et très rigides. La configuration de la direction a été modifiée pour offrir des réponses plus similaires à celles des voitures de rallye. Parallèlement, des ajustements ont été apportés aux systèmes de refroidissement de la batterie et du moteur pour répondre aux besoins précis du modèle.

Hyundai RN24 | Photo : Hyundai

Mode Rally

Cette fonction électronique de contrôle du couple du moteur permet d’optimiser la répartition du couple sur chaque roue. La voiture dispose également d’un frein à main électronique qui permet de supprimer les freins physiques utilisés pour certains processus, ce qui permet à son tour de réduire le poids total (qui est à environ 1880 kg, soit dit en passant).

Le RN24 est équipé des roues forgées noir mat de 19 pouces de l’Elantra N, et il hérite d’un aileron offert par le département TRC (Touring Car Racing) de Hyundai.

En matière de performances brutes, le concept Hyundai RN24 peut effacer le 0-100 km/h en un peu moins de 3,4 secondes et atteindre une vitesse de pointe de 240 km/h.

Où va Hyundai avec son laboratoire roulant ? Nous avons vu des éléments introduits sur de précédents modèles être introduits avec des modèles de production, comme l’Ioniq 5 N qui est maintenant une réalité. Et Hyundai continue de parler d’une version de production du concept N Vision 74. Le temps nous dira si nous verrons un jour un modèle de production sortir de ce RN24.

Hyundai RN24, volant | Photo : Hyundai

Hyundai RN24, diffuseur | Photo : Hyundai