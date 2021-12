Le constructeur londonien Arrival a présenté aujourd’hui un prototype entièrement fonctionnel d’un véhicule urbain entièrement électrique qu'il développe en collaboration avec le géant du covoiturage Uber. L'Arrival Car est conçu spécifiquement pour être utilisé dans le secteur du covoiturage.

En tant que tel, le véhicule est conçu pour maximiser le confort des passagers et offrir une bonne vue. L'Arrival Car est donc dotée d'un toit entièrement vitré, de grandes fenêtres et d'un grand espace pour les jambes des passagers, les petits sacs, etc.

Arrival a développé des technologies de VÉ pour les fourgonnettes, les autobus et d'autres types de véhicules autres que les voitures, principalement pour les marchés mondiaux. Mais elle s'est implantée en Amérique du Nord au cours de la dernière année, en établissant un deuxième siège social à Charlotte, en Caroline du Nord, où elle prévoit également de construire une petite usine pour fabriquer des fourgonnettes et une usine d'assemblage de batteries. La société a également travaillé sur des technologies de conduite autonome et dispose d'un prototype de fourgonnette à conduite autonome qui a déjà été testé sans conducteur.

Photo : Arrival L'Arrival Car, trois quarts avant

En mai dernier, Arrival a annoncé qu'elle s'associait à Uber pour produire un véhicule électrique spécialement destiné aux conducteurs de véhicules de covoiturage, principalement sur les marchés européen et britannique. À peine six mois plus tard, voici le résultat. L'entreprise affirme que la voiture offre deux fois plus d'espace pour les jambes qu'un véhicule moyen de même longueur et qu'il est conçu pour supporter les 45 000 à 50 000 km annuels que les conducteurs de véhicules de covoiturage parcourent en moyenne (contre 12 000 km pour un véhicule moyen).

Les chances de voir ce VÉ spécialisé dans nos villes canadiennes sont encore, pour le moment, assez faibles. Mais le fait qu'Arrival investisse de l'argent pour s'installer en Amérique du Nord signifie qu'il n'est pas inconcevable qu'elle décide que ce qui est bon pour l'Europe pourrait être bon pour notre continent également. Après tout, il y a plusieurs chauffeurs Uber au Canada et aux États-Unis, nous pouvons tous en convenir.

Photo : Arrival L'Arrival Car, avant