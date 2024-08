• L’Audi A6 e-tron 2025 fait son entrée sur scène.

Voici la fusion entre la science et l’art. La première est passionnée par les courbes et les flux d’air et a pour mission de réduire la résistance aérodynamique des véhicules. L’autre voit la beauté dans les lignes épurées et les formes innovantes, cherchant toujours à créer des espaces harmonieux et fonctionnels. Le tout donne naissance à la nouvelle A6 e-tron, qui s’affiche avec un très faible coefficient de traînée (cx) de 0,21.

Un concept très semblable à cette voiture de production a fait ses débuts lors du salon Auto Shanghai 2021, annonçant une nouvelle ère de modèles électriques innovants. Audi lance l’A6 e-tron en versions Sportback et Avant (familiale).

Les modèles A6 et S6, en versions berline et familiale, seront sur le marché européen à la fin de cette année. Il faudra attendre l’été 2025 avant de voir ces modèles chez nous, selon le calendrier actuel.

Audi A6 e-tron 2025, de profil | Photo : Audi

Design de la Audi A6 e-tron 2025

L’extérieur de l’A6 e-tron est à la fois puissant, sportif et bien proportionné. Selon le niveau d’équipement, l’A6 e-tron offre de nombreuses caractéristiques innovantes, telles que des rétroviseurs extérieurs virtuels de deuxième génération (qui ne viendront pas au Canada), un toit panoramique en verre qui devient opaque en appuyant sur un bouton, et des anneaux illuminés à l’arrière.

L’A6 e-tron affiche une silhouette dynamique des plus monolithiques qui met en avant le dynamisme, le progressisme et l’élégance. Les phares avant et les autres éléments fonctionnels, comme les capteurs ADAS (Advanced driver assistance systems) et les prises d’air, sont intégrés dans un masque noir, les rendant presque invisibles.

Audi A6 e-tron 2025, trois quarts arrière | Photo : Audi

La ligne de toit dynamique repose sur une fondation puissante avec une hauteur de caisse basse. Les contours sculpturaux et musclés soulignent la transmission quattro, élément central de l’ADN du design d’Audi. Une insertion noire dans la zone du bas de caisse met en avant la batterie.

La version familiale se distingue également par une ligne de toit très plane, avec un pilier D fortement incliné vers l’avant. Une pièce de garniture en aluminium du pilier A au becquet de toit est une nouvelle caractéristique distinctive de l’A6 Avant e-tron.

Audi A6 e-tron 2025, avant | Photo : Audi

Glisser dans le vent

Avec un coefficient de traînée exceptionnel de 0,21 pour la version Sportback, l’Audi A6 e-tron est le véhicule le plus aérodynamique du groupe Volkswagen. Les optimisations en ce sens incluent des rideaux d’air à l’avant, un toit très incliné vers l’arrière et une prise d’air sous le châssis. Le dessous plat de la voiture, avec un haut degré de scellement et des petites optimisations des composants, comme des enjoliveurs de roues spécialement adaptés et des bosses 3D devant les roues avant, fait en sorte que le modèle oppose le moins de résistance possible à l’air pour optimiser l’autonomie.

Audi A6 e-tron 2025, intérieur | Photo : Audi

À l’intérieur

L’intérieur de l’Audi A6 e-tron est axé sur les besoins des utilisateurs. Le design tridimensionnel et contrasté crée une architecture spatiale sur mesure. L’écran panoramique MMI (Multimedia Interface), avec sa conception incurvée et sa technologie à DELO (diodes électroluminescentes organiques), forme une scène numérique avec un design clair et visuel. Le mode de confidentialité actif permet au passager avant de profiter de contenus de divertissement sans trop distraire le conducteur.

Le système multimédia utilise l’interface Android Automotive OS comme système d’exploitation. L’A6 e-tron met à jour ses contenus via des mises à jour OTA (over the air). Des applications telles que YouTube sont accessibles via l’Audi Application Store.

Audi A6 e-tron 2025, bas de console centrale | Photo : Audi

Technologie de la Audi A6 e-tron 2025

L’Audi A6 e-tron met de l’avant un design et une technologie d’éclairage de pointe, ce qui est partie intégrante de l’ADN d’Audi. Les phares et les feux offrent des signatures lumineuses numériques, fusionnant le monde physique et numérique. Les feux arrière à DELO numériques de deuxième génération utilisent un algorithme pour générer une nouvelle image plusieurs fois par seconde, une technologie qui ne traversera pas l’Atlantique en raison de la réglementation nord-américaine. Nous devrons nous contenter d’un algorithme qui offre des images fixes.

Pour ce qui est de l’architecture de bord, Audi offre un style tridimensionnel et très contrasté qui place délibérément des éléments au premier plan ou à l’arrière-plan, créant ainsi une architecture spatiale adaptée aux occupants.

Audi A6 e-tron 2025, phares, calandre | Photo : Audi

Motorisation de la Audi A6 e-tron 2025

Regardons maintenant ce qui anime cette nouvelle A6 e-tron. Vous avez une batterie lithium-ion, composée de douze modules et de 180 cellules prismatiques d’une capacité brute totale de 100 kWh (94,9 kWh nets).

Cette batterie annonce une autonomie maximale de 750 km pour la A6 Sportback e-tron et de 720 km pour l’A6 Avant e-tron. Notez que ces chiffres sont ceux calculés sur le cycle européen WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure) qui est plus généreux d’environ 20 % à 25 % par rapport aux normes de l’EPA (Environmental Protection Agency). Il faut donc s’attendre à quelque chose autour de 600 km et de 550 km, respectivement. Pour ce qui est des modèles S6, Audi fait état de 670 et 640 km, dans l’ordre, pour les modèles Sportback et Avant. Le même genre de conversion nous amène autour de 540 et 500 km chez nous. Tout cela sera à confirmer, bien sûr.

Grâce à son architecture de 800 volts et à une capacité de charge maximale (de série) en courant continu de 270 kW, la voiture peut récupérer 310 km en seulement dix minutes. L’état de charge passe de 10 % à 80 % en 21 minutes.

La puissance est aussi un atout avec ce modèle. La version de base offre 362 chevaux, tant pour la berline que le modèle Avant. Vous serez en mesure d’abattre les 100 km/h en 5,4 secondes et atteindre la vitesse maximale de 210 km/h. La S6 offre 496 chevaux, 543 en utilisant la fonction launch control. Le chrono pour un 0-100 baisse à 3,9 secondes.

Audi A6 e-tron 2025, arrière | Photo : Audi

Sur la route, Audi offre la possibilité d’une régénération en deux étapes, qui peut être réglée à l’aide des palettes au volant. Il est également possible de rouler en « roue libre ». Dans ce cas, le véhicule roule sans traînée supplémentaire lorsque le conducteur lève le pied de la pédale d’accélérateur. Une autre variante de l’A6 e-tron est le mode de conduite « B », qui se rapproche de ce que l’on appelle familièrement la conduite à une pédale. Ce mode offre la plus forte récupération.

Le mot de la fin

Avec l’A6 e-tron, Audi marque une étape importante dans l’ère de la mobilité électrique, combinant design aérodynamique, performances exceptionnelles et technologies de pointe. Livrable en versions Sportback et Avant, l’A6 e-tron promet de redéfinir les standards dans l’univers des véhicules électriques de luxe.

Audi A6 e-tron 2025, logo Audi | Photo : Audi

Audi A6 e-tron 2025, coffre | Photo : Audi

Audi A6 e-tron 2025, sièges | Photo : Audi

Audi A6 e-tron 2025, deuxième rangée de sièges | Photo : Audi