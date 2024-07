Bentley a produit son dernier moteur W12

Une page d’histoire a été tournée hier chez Bentley alors que la compagnie a assemblé son dernier moteur W12 de 6,0 litres à son usine de Crewe, au Royaume-Uni. La mécanique était produite depuis deux décennies. Elle avait fait ses débuts avec la Continental GT.

Et le dernier bloc va passer à l’histoire pour une autre raison, soit sa puissance. Il s’agit en effet du plus performant jamais proposé par la marque, avec une capacité de 740 chevaux. Il va trouver refuge sous le capot d’une des éditions limitées Batur de Bentley, une voiture unique à tirage limité qui a deux objectifs ; célébrer le moteur W12, mais aussi préfigurer des éléments de conception du premier véhicule électrique de Bentley, qui est prévu pour 2026.

Bentley Mulliner Batur cabriolet 2024 | Photo : Bentley

En tout, 100 000 unités de cette mécanique W12 ont été assemblées. Et pourquoi parle-t-on d’un W12 (plutôt que V12) ? C’est en fait dû à la configuration, qui est en forme de W, et qui se compose essentiellement de deux V6, disposés côte à côte, et reposant sur le même vilebrequin. Ce type de moteur est de la même longueur qu’un V6, mais plus court de 25 % par rapport à un V12. Même si l’engin est massif, cette configuration rend plus facile son intégration sous le capot d’un véhicule.

La nouvelle concernant la disparition de ce moteur n’est pas une surprise, car elle avait été annoncée à la fin de l’année dernière. Pour le moment, la compagnie va continuer à utiliser ses V6 et V8, en attendant le passage au tout électrique. Le bloc appelé à remplacer le W12 est un V8 hybride rechargeable. Il a fait ses débuts en juin sous le capot d’une Continental GT Speed. Sa puissance est à 771 chevaux.

Fait intéressant (que nous rappelle le site Motor Authority) concernant le moteur W12, la résistance de cette mécanique est légendaire en raison des tests réalisés sur celle-ci. Par exemple, lorsque le moteur est fabriqué, la compagnie le fait tourner à plein régime pendant 100 heures, et elle répète l’exercice trois fois. Cela simule une conduite de plus de 35 000 km à une vitesse moyenne de plus de 300 km/h. On amène aussi le régime moteur 100 fois à sa ligne rouge dans les 30 secondes suivant son démarrage, à une température de -10 Celsius.

Impressionnant. Vous pouvez être certains que les derniers modèles qui vont en profiter vont rapidement devenir des objets de collection.