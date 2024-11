Bentley va proposer son premier modèle électrique en 2026

On sait depuis longtemps que Bentley va passer elle aussi au tout électrique. On sait maintenant à quel moment elle va offrir son premier modèle qui ne sera pas animé par un moteur à essence, soit l’année 2026.

La compagnie a lancé sa stratégie d’électrification en 2018 avec le Bentayga hybride. Elle propose aujourd’hui des versions hybrides rechargeables de ses modèles Continental GT et Flying Spur.

Quant au nouveau produit, sans surprise, ce sera un véhicule utilitaire sport. De fait, le chef de la direction de l’entreprise, Frank-Steffen Walliser, a décrit ce dernier comme un VUS urbain de luxe. Selon lui, le nouveau modèle va mesurer moins de cinq mètres, ce qui signifie que son format sera plus compact, avec ce que cela implique lorsqu’on parle d’une marque comme Bentley, où rien n’est vraiment « petit. »

Selon ce que l’on comprend à travers les branches, imaginez un véhicule reprenant le gabarit d’un Porsche Cayenne. Il sera d’ailleurs construit sur la même structure qui va recevoir la version électrique du populaire VUS de Porsche.

Pour le moment, aucun détail technique n’est connu concernant ce premier Bentley tout électrique, mais justement, parce qu’on est chez Bentley, on est en droit de s’attendre à quelque chose de probant. Ainsi, Frank-Steffen Walliser a mentionné que l’autonomie et la vitesse de recharge allaient être prioritaires.

Il a aussi voulu rassurer tout le monde sur le fait que le véhicule, même s’il était pour être tout électrique, allait respecter l’esprit de ce qu’est un produit Bentley. Cela inclurait une sonorité particulière, car encore une fois, on est chez Bentley, où une partie de l’expérience est toujours passée par la musique des mécaniques.

Bentley, comme d’autres entreprises, est engagée envers un avenir tout électrique, mais elle reconnaît que la transition pourrait être plus longue que prévu, et que celle-ci pourrait être plus laborieuse en ce qui concerne certains marchés.

Nous aurons assurément plus de détails au cours des prochains mois alors que nous pourrions bien voir apparaître ce nouveau modèle électrique dans un salon automobile. Nous allons surveiller la chose de près.