BMW doit rappeler près de 800 000 véhicules en Amérique du Nord en raison d'une fuite potentielle du compartiment moteur susceptible de provoquer un incendie. Aux États-Unis, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) estime qu'environ 1 % des véhicules rappelés ont ce défaut.

Neuf modèles différents datant des années 2012 à 2018 et équipés d'un moteur turbocompressé 4 cylindres de 2,0 litres sont visés, et sur le total, un peu plus de 78 000 se trouvent au Canada.

Voici la liste des modèles concernés :

- X1 2012-2015

- Série 3 2012-2016

- Série 5 2012-2016

- Z4 2012-2016

- X3 2013-2017

- Série 2 2014-2016

- Série 4 2014-2016

- X4 2015-2018

- X5 2016-2018

Le problème est que le véhicule peut souffrir d'une fuite dans le compartiment moteur, causée par un connecteur électrique de pompe à eau mal scellé. Le liquide du PCV (système de ventilation du carter) du moteur peut potentiellement s'infiltrer dans ce connecteur, provoquant un court-circuit. Il en résulte un risque d'incendie du moteur.

En raison du risque encouru, BMW demande aux propriétaires de garer leur véhicule à l'extérieur et à l'écart des autres véhicules et structures, si possible, jusqu'à ce que la réparation soit effectuée.

BMW enverra bientôt des avis aux propriétaires des véhicules concernés. Une fois à l'atelier, les techniciens inspecteront la pompe à eau et le connecteur électrique, et les remplaceront si nécessaire.

Il convient toutefois de noter qu'étant donné que le rappel concerne des modèles plus anciens, un grand nombre d'entre eux pourraient se trouver entre les mains de propriétaires qui ont acheté leur véhicule d'occasion et pourraient donc ne pas être contactés avec succès par BMW. La division canadienne du constructeur automobile offre une page web où les propriétaires peuvent vérifier si leur véhicule est concerné par ce rappel ; ils devront avoir à portée de main le numéro d'identification à 17 chiffres du véhicule.