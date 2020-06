BMW Série 8 Coupé 2019 : Nouvelle galerie de photos

BMW a produit d’autres images de sa nouvelle série 8 Coupé à venir et nous avons créé une galerie de photos pour vous.

La nouvelle signature de design que BMW intègre progressivement sur l'ensemble de sa gamme est clairement mise en évidence dans le grand coupé. Il présente une silhouette allongée et des piliers plus minces que la norme actuelle.

À l'arrière, BMW se démarque quelque peu de sa tradition en proposant des feux arrière plus étirés et plus fins qu'auparavant.

La BMW Série 8 Coupé 2019 devrait arriver chez les concessionnaires dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

BMW Série 8 2019