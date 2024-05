Première bande-annonce de la série Netflix sur Ayrton Senna

Il est difficile d’imaginer qu’aujourd’hui le 1er mai marque les 30 ans de la mort de l’une des plus grandes légendes de la Formule 1, Ayrton Senna. À la veille de ce sinistre anniversaire, Netflix a diffusé la première bande-annonce de la minisérie qu’elle prépare sur la vie et sur la carrière de ce phénomène de la course automobile.

Cette série vient en quelque sorte faire suite au documentaire qui avait été produit en 2010 et diffusé par Netflix.

|

La bande-annonce, qui dure deux bonnes minutes, permet de voir l’acteur Gabriel Leone dans le rôle d’Ayrton Senna, alors qu’il se prépare pour le Grand Prix du Brésil, son pays d’origine, en 1991. C’est l’année où Senna triomphera pour une première fois chez lui, en route vers son troisième titre de champion du monde.

Le clip nous fait aussi voir des séquences de l’enfance d’Ayrton Senna, ainsi que différents moments de sa vie et de sa carrière. On peut aussi voir que la pluie se met de la partie alors qu’il est en piste, un clin d’œil au fait qu’il s’agissait d’un maître lorsque les pistes étaient détrempées.

Selon Netflix, la série va d’abord nous montrer les débuts de la carrière d’Ayrton Senna, qui s’est installé en Angleterre pour participer au championnat de Formule Ford. Elle se terminera bien sûr par sa mort tragique à Imola, en 1994. Si l’on en croit la bande-annonce et les photos de presse diffusées, la relation tendue entre Ayrton Senna et son rival et coéquipier Alain Prost sera au cœur de l’histoire.

Netflix explique également que d’autres légendes de la Formule 1 seront représentées ici et là tout au long de la série, comme Nelson Piquet, James Hunt et Niki Lauda.

Gabriel Leone, qui incarne Ayrton Senna, est aussi brésilien. Ironiquement, il a récemment joué Alfonso de Portago dans le film Ferrari de Michael Mann.

La date de sortie exacte de la série n’est pas encore connue, mais l’année 2024 est bien identifiée comme celle qui nous fera voir cette série.