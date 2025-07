BMW simplifie l’offre de son VUS le moins populaire, le XM

• BMW réduit l’offre avec son VUS le moins populaire, le XM, pour 2026.

Il est rare que BMW se plante avec un véhicule, mais le cas du XM est l’exception qui confirme la règle. Ce n’est pas que ce modèle ne soit pas réussi sur le plan de la conception, de la qualité de construction ou de la performance, c’est qu’il n’intéresse pas beaucoup d’acheteurs.

Le problème, c’est son prix. À plus de 250 000 $, il ne propose pas grand-chose de plus qu’un X7 M60i, qui se vend deux fois moins cher. Bref, on repassera pour la stratégie.

Conséquemment, on sait que le véhicule ne sera proposé que le temps d’une génération. Et déjà, BMW commence à réduire l’offre. De deux variantes, on passe à une pour l’année modèle 2026.

La déclinaison qui est conservée est celle qui porte le nom de Label, la plus huppée. C’est aussi la plus puissante des deux, celle qui propose une puissance combinée de 738 chevaux et 738 livres-pieds de couple.

BMW XM 2026, de profil | Photo : BMW

Ce VUS hybride rechargeable a été une création entière de la division M, plutôt que la modification d’un modèle existant. Il s’agissait de la première fois depuis 1978 que la division M concevait un véhicule. Malheureusement, sa carrière sera de courte durée. Le site Automotive News rapportait l’année dernière que BMW prévoyait d’abandonner le XM après la fin de la production de la génération actuelle en novembre 2028.

Un regard au chapitre des ventes aide à comprendre la décision de la compagnie. Aux États-Unis, elles se sont chiffrées à 1974 unités seulement en 2024, soit 15 % de moins que l’année de son lancement, en 2023.

Le projet d’un BMW XM entièrement électrique, donc la production aurait été lancée à la fin de 2028, aurait été également mis de côté.

Quant à la version Label 2026, elle va offrir de nouvelles options de couleurs, tant pour l’extérieur que pour l’intérieur, ainsi que de nouveaux designs de jantes. La recharge promet aussi d’être plus rapide.

La production des versions 2026 sera lancée en août à l’usine BMW de Greer, en Caroline du Sud. Le modèle sera disponible à compter de l’automne.

BMW XM 2026, moteur | Photo : BMW

BMW XM 2026, intérieur | Photo : BMW

BMW XM 2026, trois quarts arrière | Photo : BMW