MONTRÉAL — La société Bridgestone/Firestone Canada Inc. a annoncé la rationalisation de ses activités de distribution, ce qui entraînera une réduction immédiate et importante de ses coûts, tout en conservant le service de grande qualité actuellement offert à ses concessionnaires, ses distributeurs et ses clients au détail.

A la suite de cette décision, l'exploitation de l'entrepôt de Lachine (Québec) prendra fin le 31 mars 2002. La région du Québec sera desservie par un nouvel établissement situé dans la région du Grand Toronto. La Société a entrepris, dès le mois de novembre 2000, une revue de l'ensemble de ses opérations, en mettant l'accent sur l'amélioration de l'efficacité et le maintien d'un service à la clientèle de qualité. Le siège social de la Société, ainsi que son entrepôt et centre de distribution ontarien, sont situés à Mississauga (Ontario). Les centres de distribution de Bridgestone/Firestone Canada situés à Moncton (N.-B.), à Winnipeg (Man.) et à Langley (C.-B.) ne sont pas touchés par cette mesure.

« Le regroupement de nos activités de distribution pour les marchés de l'Ontario et du Québec dans la région de Toronto constitue une progression logique de nos activités, indique M. Jerry Priddle, le porte-parole de Bridgestone/Firestone Canada. En plus d'améliorer notre efficacité, il nous permettra de bénéficier d'une réduction immédiate des coûts. De plus, cette démarche s'accorde avec d'autres décisions récentes visant à centraliser certaines fonctions, comme le regroupement de nos centres de service à la clientèle en un seul établissement national. »