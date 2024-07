• Buick repousse la date d’arrivée de son premier VÉ en Amérique du Nord.

On le voit depuis quelques mois, certains constructeurs repensent leurs plans en matière d’électrification. Il n’est pas question d’abandonner les objectifs qu’on s’était fixés, car on croit toujours au virage. Seulement, parce que les ventes ne vont pas au même rythme que celui qui était anticipé (même si elles sont en croissance), on demeure très prudent.

Et il s’agit qu’un seul constructeur ralentisse la cadence et décide d’offrir plus de solutions hybrides que ce n’est qu’une question de temps avant que d’autres n’emboîtent le pas ; il n’est pas question de laisser un pied à la concurrence.

Chez General Motors, on a vu l’arrivée de plusieurs modèles électriques depuis 18 mois. Cependant, pour une marque en particulier, la chose se fait toujours attendre. Vous aurez compris qu’on parle de Buick.

Et il semble qu’on devra patienter encore, car le premier modèle que l’on attendait, qui devait arriver cette année comme produit 2025, est reporté. Mary Barra, la cheffe de la direction de General Motors (GM) a confirmé la chose au site Automotive News.

La dirigeante n’a pas précisé à quel moment Buick nous proposerait son premier véhicule électrique, mais elle a expliqué que parce que le marché évoluait plus lentement que prévu, GM voyait à réaligner ses investissements en fonction de la demande.

Et il y a un autre problème. Buick fabrique déjà deux modèles tout électriques, les Electra E4 et E5, ainsi que la familiale Velite 6 (hybride rechargeable). Or, ces véhicules sont fabriqués en Chine et en mai dernier, l’administration Biden a quadruplé les tarifs douaniers visant les véhicules électriques fabriqués là-bas, si bien qu’il n’est plus rentable de les faire traverser la planète pour les vendre aux États-Unis.

Les plans étaient que l’Electra E5 fasse le saut de ce côté-ci de la planète. Si Buick veut le proposer ici, elle devra le construire ailleurs.

Conséquemment, si vous êtes de ceux qui attendent une première solution électrique chez Buick, vous devrez vous armer de patience… ou regarder ailleurs.