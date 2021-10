Au début du mois, General Motors (GM) y est allé d’une déclaration ambitieuse; dominer la vente de véhicules électriques en sol américain (et nord-américain, on le devine, en incluant le Canada et le Mexique).

La compagnie n’avait pas partagé un échéancier, toutefois, pour l’atteinte de cet objectif. Voilà cependant que lors d’une entrevue réalisée par la chaîne CNBC avec la cheffe de la direction de General Motors, Mary Barra, on en apprend un peu plus sur la question. La dirigeante a à ce moment déclaré que GM pouvait « absolument » rattraper Tesla au chapitre des ventes d’ici 2025.

Considérant que Tesla est sur une lancée extraordinaire et qu’elle vend des véhicules à un rythme record, voilà qui est étonnant… et audacieux. En ce moment, GM n’offre que la Bolt et le Bolt EUV, deux produits dont l’assemblage doit reprendre la semaine prochaine à la suite d’un rappel hautement médiatisé.

Malgré tout, Mary Barra demeure persuadée que les modèles que vont proposer les divisions de GM vont impressionner les acheteurs au point de les attirer massivement vers la compagnie. Le GMC Hummer EV, les Cadillac Lyriq et Celestiq, ainsi qu’une version du Chevrolet Equinox est attendu, sans compter les variantes électriques des camionnettes Chevrolet Silverado et GMC Sierra qui sont prévues quelque part l’an prochain.

Quantité d’autres produits n’ont pas encore été annoncés.

La compagnie va peut-être y parvenir au volume, finalement.

« Je suis très à l’aise avec ça, car lorsque les gens montent dans nos véhicules, ils sont tout simplement épatés. Nous allons donc les déployer et nous allons continuer à travailler jusqu’à ce que nous ayons la première part de marché des véhicules électriques. »

Il faudra voir, bien sûr, si la prédiction de Marry Barra va se réaliser. Chose certaine, GM devra bonifier son offre bientôt, car plusieurs des modèles mentionnés ne sont pas sur le point de débarquer. On parle de 2023 pour plusieurs, 2024 dans le cas de certains.

On sait cependant que le plan de la compagnie est toujours de proposer 30 nouveaux véhicules électriques d’ici 2025, dont les deux tiers seront offerts de ce côté-ci de la planète. Du lot, des VUS suggérés à quelque 30 000 $ (USD) sont dans les plans.

Tesla détient actuellement 63 % des parts de marché des véhicules électriques aux États-Unis, contre 9 % pour GM. La pente est raide, disons, et Tesla ne compte assurément pas s’arrêter là.

La lutte sera intéressante à suivre, c’est une évidence.