Une bonne nouvelle attendait les amateurs de berlines de luxe et de conduite sportive ce matin alors que Cadillac a confirmé que les versions Blackwing de ses nouvelles CT4-V et CT5-V 2022 allaient profiter d’une boîte mécanique de série.

Les deux créations seront aussi les premières voitures de production de General Motors (GM) à utiliser la technologie d’impression 3D. En fait, cette dernière sera mise de l’avant sur l’élément le plus attendu à propos de ces voitures, soit un médaillon décoratif placé sur le sélecteur de la boîte manuelle.

Outre cette pièce, deux buses d’aérations seront également issues de l’impression en 3D, tout comme un support de faisceaux électrique.

Et pour en revenir à la boîte manuelle, Cadillac mentionne ceci : « Nous savions que les acheteurs de la série V la voulaient et nous savions que nous devions l’offrir. C’est pourquoi nous avons utilisé des procédés innovants pour la réaliser », a déclaré Mirza Grebovic, responsable des variantes de performance chez Cadillac.

À ce propos, Cadillac a commandé un sondage à la firme Harris Poll sur les boîtes de vitesses manuelles et a obtenu des résultats fort intéressants. Par exemple, 66 % des adultes américains interrogés ont mentionné qu’ils savaient comment conduire un véhicule à boîte manuelle et 55 % d’entre eux ont déclaré avoir déjà possédé un modèle proposant ce type de transmission. Parmi ceux qui ne savent pas guider un véhicule équipé de trois pédales, environ 40 % souhaitaient en faire l’apprentissage. L’intérêt est le plus élevé parmi deux groupes démographiques clés, soit 64 % des personnes qui ont un revenu annuel supérieur à 75 000 $, ainsi que 62 % des gens situés dans la tranche d’âge des 18-34 ans.

Ces résultats sont en contradictions avec ce qu’on nous dit souvent sur l’intérêt très faible des consommateurs pour les véhicules à boîte manuelle. Le problème, c’est que souvent, ce type de transmission n’est offert que sur des versions qui intéressent moins les acheteurs, comme des variantes d’entrée de gamme qui n’offrent pas tout l’équipement souhaité.

La chose sera assurément différente avec ces versions Blackwing.

Et ça promet d’être intéressant, car sous le capot de la CT5-V Blackwing, on devrait retrouver un V8 de 6,2 litres, tandis que la CT4-V Blackwing sera animée par un 6-cylindres turbo.

On a déjà très hâte de prendre le volant.

